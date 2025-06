Coco Gauff s-a calificat în semifinalele Roland Garros 2025! Americanca a atins noi borne impresionante - Antena Sport

(n.r: La retur şi la serviciu te-ai descurcat foarte bine, cu 3 aşi în ultimul game) Serviciul a fost mai ciudat, am avut de-a face cu vântul. Am avut şi mingi noi în finalul serviciului, pentru a servi. Am prins şi linia terenului.

(n.r: Vei juca cu cineva pe care o cunoşti foarte bine, Aryna Sabalenka) A fost una din cele mai deosebite finale pe care le-am jucat cu Aryna la Madrid. Trebuie să mă concentrez asupra mea, să am grijă de loviturile mele. A avut un sezon deosebit, în mod cert va fi un meci foarte aspru”, a spus Iga Swiatek după victoria cu Elina Svitolina în sferturile Roland Garros.