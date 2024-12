Gestul pe care Edi Iordănescu l-a făcut faţă de jucători, imediat după EURO 2024: "Au venit în tren după mine! Nu le-am răspuns la telefoane" - Antena Sport

Edi Iordănescu, pe banca României la meciul cu Ucraina de la EURO 2024/ Profimedia Edi Iordănescu a dezvăluit ce gest a făcut în faţa jucătorilor, imediat după EURO 2024. Edi Iordănescu a plecat de la naţională după turneul final din Germania. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Edi Iordănescu a spus că s-a izolat şi nu a mai vrut să aibă contacte cu jucătorii. Fostul selecţioner a dezvăluit că aceştia puteau fi singurii care să îl convingă să rămână la echipa naţională. Edi Iordănescu a plecat după EURO 2024 de la naţionala României ”Nu știau, simțeau (n.r. jucătorii că el va renunța la națională). Și în perioada dintre calificare și plecarea în Germania, ei așteptau să se întâmple ceva. De multe ori m-au abordat. Recunosc asta. Chiar m-au întrebat dacă ei pot ajuta în vreun fel. Le-am spus că decizia finală nu poate fi decât a mea. Și după turneul final au venit la mine în tren și le mulțumesc pentru efort. Recunosc că după turneul final am evitat efectiv să vorbesc cu ei. Nu le-am răspuns la telefoane și la mesaje, pentru că știam că sunt singurii care mă pot întoarce. Și n-am vrut să mă las, sunt un tip asumat.

Și nu an niciun regret pentru această decizie și știu de ce am luat-o. Am avut motivele mele. Cred că după meciul cu Olanda a fost decisiv", a spus Edi Iordănescu la digisport.ro.



Edi Iordănescu a dezvăluit adevăratele motive pentru care a renunțat la echipa națională

Edi Iordănescu a vorbit despre motivele care l-au făcut să renunțe la echipa națională. Sub comanda sa, „tricolorii” au reușit să ajungă până în faza optimilor la EURO 2024, lucru care le-a readus speranța suporterilor români. Cu toate acestea, după ce România a fost învinsă de Olanda la campionatul din Germania, selecționerul a anunțat că nu-și va prelungi contractul cu FRF.

„Să știți că asta a fost o mare satisfacție și are legătură cu dumneavoastră, cu presa, cu opinia publică. Am venit pe un fond de neîncredere la echipa națională! Pe mine nu m-a supărat niciodată critica. Am îmbrățișat critica obiectivă, constructivă, cu argumente la bază și au fost multe astfel de momente. Am avut o problemă cu jignirile, recunosc că nu le-am digerat ușor și m-am îndepărtat oarecum de anumite personaje! La care am simțit că predomină răutatea și mai puțin dorința de a veni cu o idee sau un sprijin la adresa activității noastre.

Dacă atunci când pleci pe parcursul unui contract, ai un contract în derulare, ești obligat să dai explicații, când ți se termină un contract, eu, personal, am simțit că e suficient acel comunicat. Cu siguranță că dumneavoastră și opinia publică așteptați mai multe răspunsuri. Nu pot să spun că a fost un singur lucru care m-a determinat să iau această decizie. A fost o decizie luată în timp. Au fost și supărări, au fost și frustrări acumulate”, a declarat Edi Iordănescu, pentru gsp.ro.