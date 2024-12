„Au fost frustrări acumulate” Edi Iordănescu a dezvăluit adevăratele motive pentru care a renunțat la echipa națională: „Mi-am asumat” - Antena Sport

Edi Iordănescu, în timpul unui meci de la EURO 2024 / Profimedia Edi Iordănescu a vorbit despre motivele care l-au făcut să renunțe la echipa națională. Sub comanda sa, „tricolorii” au reușit să ajungă până în faza optimilor la EURO 2024, lucru care le-a readus speranța suporterilor români. Cu toate acestea, după ce România a fost învinsă de Olanda la campionatul din Germania, selecționerul a anunțat că nu-și va prelungi contractul cu FRF. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ De atunci, Edi Iordănescu a stat departe de lumea fotbalului. Fostul selecționer a ales să petreacă mai mult timp alături de familie, dar și să se ocupe de sănătatea sa. Edi Iordănescu a dezvăluit motivele pentru care nu și-a prelungit contractul cu FRF Abia acum, fostul antrenor al „Generației de suflet” a dezvăluit care au fost motivele care l-au făcut să renunțe la echipa națională. Edi Iordănescu a precizat că a fost copleșit de jignirile care i s-au adus, nu critica fiind cea care l-a supărat cu adevărat. Mai mult, tehnicianul în vârstă de 46 de ani a mărturisit că a avut o satisfacție atunci când cei care l-au criticat au fost afectați de decizia sa. „Să știți că asta a fost o mare satisfacție și are legătură cu dumneavoastră, cu presa, cu opinia publică. Am venit pe un fond de neîncredere la echipa națională! Pe mine nu m-a supărat niciodată critica. Am îmbrățișat critica obiectivă, constructivă, cu argumente la bază și au fost multe astfel de momente. Am avut o problemă cu jignirile, recunosc că nu le-am digerat ușor și m-am îndepărtat oarecum de anumite personaje! La care am simțit că predomină răutatea și mai puțin dorința de a veni cu o idee sau un sprijin la adresa activității noastre. Dacă atunci când pleci pe parcursul unui contract, ai un contract în derulare, ești obligat să dai explicații, când ți se termină un contract, eu, personal, am simțit că e suficient acel comunicat. Cu siguranță că dumneavoastră și opinia publică așteptați mai multe răspunsuri. Nu pot să spun că a fost un singur lucru care m-a determinat să iau această decizie. A fost o decizie luată în timp. Au fost și supărări, au fost și frustrări acumulate”, a declarat Edi Iordănescu, pentru gsp.ro. Reclamă

Fostul selecționer a ales să-și pună familia pe primul loc

De asemenea, fostul selecționer al echipei naționale a vorbit și despre problemele din familie care l-au dus la această decizie. După EURO 2024, Iordănescu a invocat probleme familiale, motiv pentru care nu și-a prelungit contractul cu FRF.

„Au fost momente grele pentru mine și pentru familie. Cele mai multe au fost personale și nu profesionale. Și am pus pe primul loc, pentru prima oară de când activez – cred că curând se fac 15 ani -, am pus familia mea. Au fost momente grele. Vreau ca lumea să înțeleagă! Sunt o persoană asumată și mi-am asumat. Și n-am nici cel mai mic regret! Am considerat că ce am decis am făcut bine și a fost decizia corectă. N-am convingerea că dacă aș fi continuat, cel puțin în lunile imediat următoare, aș fi putut să am energia, concentrarea, puterea de muncă și capacitatea ca să mai ofer echipe naționale ce am oferit în cei doi ani și jumătate. Și vă fac și o confidență”, a mai spus tehnicianul.

Cum ar fi putut Edi Iordănescu să rămână la echipa națională

Mai mult, Iordănescu a mărturisit că singurii care ar mai fi putut să-l întoarcă din drum ar fi fost fotbaliștii. Se pare că elevii să-i au încercat să-l convingă să rămână la echipa națională. Acum, fostul selecționer le cere iertare dacă s-au simțit abandonați după decizia sa.

