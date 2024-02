Gică Hagi surprinde pe toată lumea, cu doi ani înainte de CM 2026: "Poate America 2026 este destinul nostru" - Antena Sport

Reclamă

„Trebuie să ştii să foloseşti istoria. Dacă nu, nu vei avea viitor niciodată”, apreciază acesta spunând că experienţele grele, alături de multă muncă, sunt cele care l-au format şi au format o întreagă echipă de aur. „Absolut tot ce ţi se întâmplă în viaţă, e să te facă mai bun. Din toate experienţele, dar mai ales din eşecuri, noi am învăţat să fim mai buni”.

Iar respectul este o parte importantă a existenţei sale, în toate formele, atât pe teren, cât şi în viaţa de zi cu zi şi spune că fără acesta şi fără legătura specială avută cu antrenorii şi cu toţi colegii de la naţională, ei, ca echipă, nu ar fi reuşit să creeze această istorie.

„Noi aveam cuvânt, atunci când îţi dai cuvântul, nu există să te întorci şi să nu îl respecţi. Am avut şansa sa am antrenori foarte buni, foarte mari. Care mi-au impus respect şi cu care am avut o relaţie foarte bună. Şi ca echipă, eram un grup foarte bun, unitar, eram prieteni, fraţi, ţineam unul la altul şi de aceea am ajuns să facem performanţă”.

El abordează în filmul „Hai, România! – Povestea Generaţiei de Aur” şi subiectul declaraţiei din 1998, atunci când făcea referire la faptul că Echipa naţională era cap de serie la Mondiale şi nu era preţuită, afirmând atunci că aceste performanţe nu se vor repeta prea curând. „Poate am fost puţin cam dur, dar trebuia să o zic. Pentru că la mijloc era ce se va întâmpla în ziua de mâine în fotbalul românesc. În timp găsim răspunsuri”.

Acum, la 26 de ani de la acel moment, întrebat când crede că o sa mai iasă lumea în stradă pentru o victorie importantă a Echipei naţionale, spune că poate acel moment ar putea fi „America 2026. Eu aşa cred, acum poate fi o credinţă a mea. Eu zic că, dacă noi tot am lăsat loc de <bună ziua> acolo, poate se duc alţii şi fac mai bine ca noi. Sper să se ducă cei tineri şi să reuşească acest lucru. Şi atunci, poate America e destinul nostru”, încheie acesta.

Românii au ieşit în stradă în vara lui 1994 America 1994 şi meciul România – Columbia au fost unele dintre cele mai intense momente trăite de români, de suporterii din ţară, din străinătate şi de cei aflaţi pe teren. „Golul pe care îl dă Hagi în acel meci… doar la el am mai văzut. Din punctul meu de vedere e o capodoperă!”, declară Bogdan Stelea în filmul „Hai, România! – Povestea Generaţiei de Aur” despre lovitura executată de Hagi de la peste 40 metri în poarta lui Oscar Cordoba, portarul echipei Columbiei. Care, la rândul său, a declarat peste ani că este încă marcat de acel gol. Şi că nici în prezent nu ştie cum a reuşit fotbalistul român să şuteze în acest fel. Despre acel meci, Hagi spune că echipa naţională era foarte bine pregătită, informată despre jocul adversarilor şi el ştia că „portarul numai în poartă nu stătea. Şi uşor-uşor ne-am pregătit succesul. Când atacam ştiam ce trebuie să facem, ştiam cum să dominăm. Eram pregătiţi pentru orice”. „Nu aş fi putut să realizez nimic fără acest geniu care se numeşte Gică Hagi”, declară Florin Răducioiu despre acel meci în care a înscris două goluri şi despre numărul 10 al fotbalului românesc în filmul „Hai, România! – Povestea Generaţiei de Aur”. În care spectatorii vor afla ce a însemnat Gheorghe Hagi pentru echipa naţională, pentru fotbalul românesc şi pentru o lume întreagă şi modurile în care ceilalţi se raportau la el. „Hagi e Regele fotbalului. Asta e părerea mea. Cine a zis că e Regele, a zis bine”, afirmă la rândul său Dan Petrescu, despre cel pe care Anghel Iordănescu îl numeşte „la fel de mare ca Maradona, la fel de mare ca Messi, la fel de mare ca Ronaldo”. Întrebat dacă simte că este unul dintre cei mai iubiţi români, Gheorghe Hagi, care pe 5 februarie va împlini 59 de ani, afirmă că „sunt respectat, sunt iubit. Cel mai… nu ştiu. Nu sunt în măsură să vă dau gradul sau măsura aceasta. Ştiu însă că am făcut multă lume fericită, colegii mei şi cu mine. Şi acesta este lucrul cel mai important”. Pentru acele momente de fericire, pentru o istorie inegalabilă până în prezent şi pentru imaginile speculoase din acei ani, acesta îi invită la cinema din 1 martie pe toţi cei care vor să retrăiască acele vremuri. „Veniţi în cinematografe pentru că mă bucur foarte tare că se face acest film, legat de un grup foarte frumos, de o generaţie foarte bună care a făcut parte din istoria fotbalului din România. Sper să iasă ceva foarte frumos. Toţi cei care s-au bucurat de acele lucruri şi de acele vremuri şi îşi doresc să vină să vadă filmul la cinema, să o facă pentru că au de văzut lucruri frumoase, lucruri care s-au petrecut. Şi probabil că vor fi fericiţi de vizionare şi de tot ce am făcut noi în acea perioadă”. Biletele se pun în vânzare de ziua lui Gică Hagi Tot în această zi aniversară, la 5 februarie, vor fi puse în vânzare primele bilete pentru filmul „Hai, România! – Povestea Generaţiei de Aur”, pe https://www.hairomaniafilmul.ro/. În regia lui Claudiu Mitcu, după un scenariu semnat de scriitorul Andrei Crăciun şi produs de Călin Creţu, Simion Apreutese şi Loredana Apreutese (Headline Management Agency), „Hai, România! – Povestea Generaţiei de Aur” este primul film al acelor vremuri, al „nopţilor albe” de sărbătoare, care va fi difuzat în premieră pe marele ecran şi va putea fi văzut de microbiştii de toate vârstele, în toată ţara. Reclamă

Acesta va celebra în 2024 aniversarea a 30 de ani de la cel mai glorios moment al fotbalului românesc, respectiv calificarea în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de Fotbal SUA 1994.

