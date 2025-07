"E o chestiune de timp". Elias Charalambous, plin de încredere după prima victorie a FCSB-ului din campionat - Antena Sport

FCSB a obţinut prima sa victorie în noul sezon din Liga 1 după ce a învins-o în deplasare pe Petrolul, scor 1-0. După meci, Elias Charalmabous, antrenorul roş-albaştrilor, a ţinut să îşi laude elevii şi să puncteze jocul bun făcut în repriza secundă, când campioana României a şi marcat golul decisiv.

Tehnicianul a mai punctat că echipa începe uşor uşor să îşi intre în ritmul normal de joc.

Elias Charalambous, mulţumit de jocul FCSB-ului

Campioana Românie s-a impus la limită la Ploieşti graţie reuşitei lui Florin Tănase, care a venit de pe bancă. FCSB a făcut un joc solid pe “Ilie Oană”, aspect ce l-a mulţumit pe Elias Charalambous, care a declarat după meci că obiectivul a fost obţinerea celor trei puncte.

În plus, cipriotul a menţionat că prima victorie din Liga 1 îi va ajuta din punct de vedere moral pe elevii săi, care remizaseră în runda indaugurală contra lui Hermannstadt. Charalambous a apreciat de asemenea şi modul în care au intrat în joc cei veniţi de pe bancă, după care a spus că mai este doar o chestiune de timp până când echipa îşi va intra în ritm.

“Acesta a fost obiectivul, să luăm 3 puncte. Am avut ceva probleme în prima repriză, în a doua am adus mai multă viteză în joc. Puteam să mai înscriem alte goluri, am avut ocazii. Am luat cele 3 puncte, este foarte important să începem să câștigăm meciuri în campionat.