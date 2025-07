Mihai Stoica s-a enervat după meciul cu Petrolul! Imaginea care a stârnit scandalul: "Mulţumim" - Antena Sport

Ştefan Târnovanu, dezvăluiri din discuţia avută cu patronul echipei, Gigi Becali

Ştefan Târnovanu şi-a recunoscut gafa din meciul din Andorra şi recunoaşte că e presiune meci de meci la FCSB. “O victorie de care aveam mare nevoie după mai multe meciuri în care nu am arătat bine. Ne pare rău că nu am marcat mai mult, dar e bine şi aşa. În Andorra nu ne-a ieşit nimic. Am fost foarte bine în seara asta. Cât timp nu iau gol sunt foarte fericit. Ştim cine e patronul nostru, nu o să îi comentez niciodată. Încerc să fac cât mai bine. Am fost sunat de dânsul, am vorbit. Presiunea e la fiecare meci. Dacă nu eşti concetrat nu vei mai apăra”, a spus Târnovanu, la finalul meciului, conform digisport.ro.