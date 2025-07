Gigi Becali a dat verdictul după meciul cu Petrolul! De ce nu l-a schimbat pe Darius Olaru: "Nu am timp de ritm" - Antena Sport

Gigi Becali a dat verdictul după meciul cu Petrolul, câştigat de către cei de la FCSB, scor 1-0. Latifundiarul din Pipera a fost extrem de mulţumit de jocul echipei sale şi a scos la iveală mai multe discuţii pe care le-a avut cu Mihai Stoica.

Gigi Becali şi-a schimbat radical discursul faţă de meciul din primul tur preliminar al Champions League, din Andorra. A dezvăluit şi tactica de la disputa de la Ploieşti.

Gigi Becali, dezvăluiri despre discuţiile avute cu Mihai Stoica

Gigi Becali a scos la iveală tactica de la meciul cu Petrolul, dar şi discuţiile avute cu Mihai Stoica. “Extraordinară a fost echipa azi. O să vedeţi cine va fi Petrolul anul ăsta. O să vedeţi dacă mă pricep la fotbal. A fost meci tare, chiar dacă pierdeam nu eram supărat. Am jucat fotbal, am fost agresivi şi noi şi ei. În prima repriză am încercat o formulă mai subţire, cu Gheorghiţă, cu Pantea, cu Stoian, Lixandru care nu şi-a revenit după accidentare. I-am spus lui Meme la pauză să stea liniştit.

Ăştia de la Petrolul nu pot ţine ritmul ăsta. I-am spus să nu se mai agite că noi mergem în Liga Campinilor. Nu ne poate bate nimeni. Facem egal dacă jucăm prost. I-am spus la pauză să fie calm. Am făcut schimbări ca să plimbăm mingea. Repriza a doua nu au mai putut ţine ritmul”, a spus Gigi Becali, la finalul meciului, în direct la primasport.ro.

Mai mult, Gigi Becali a avut un mesaj şi pentru căpitanul Darius Olaru. A dezvăluit motivul pentru care a fost schimbat în minutul 87. “Nu au fost nici Chiricheş şi nici Politic. Politic o să fie jucător. Mişcarea şi calitatea lui am văzut-o. Are mişcări, ruperi de ritm care îi vor ieşi. Cercel a dat două pase de gol. Mi-a plăcut foarte mult Pantea, a jucat foarte bine. Mi-a spus Meme că Olaru are nevoie de minute. Nu am timp de ritm, dar a jucat bine şi de aceea nu l-am schimbat”, a mai spus Becali.