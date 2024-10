"Mai lăsaţi-mă şi cu elveţienii ăştia" Daniel Niculae a răbufnit după calificarea naţionalei U21 la EURO 2025! - Antena Sport

„În primul moment, credeţi-mă, am crezut că a murit Louis… Doamne-fereşte! Eu din unghiul în care eram am văzut că a primit o talpă cu crampoane direct în gât. Şi am crezut că s-a dus… apoi am văzut că mişcă şi că arbitrul scoate cartonaşul galben.

În secunda aia m-am gândit la jucător, dar şi la un episod de la meciul tur din Elveţia, când am primit golul de 2-2, după un ofsaid de trei metri şi fault. Pentru că noi eram calificaţi de mult (n.r. cu acea victorie)”, a declarat Daniel Pancu la conferinţa de presă.