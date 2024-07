„Mereu am fost dispus să ajut” Mircea Lucescu, reacție clară despre numirea sa la națională! Mutarea de senzație pregătită de FRF - Antena Sport

„Mereu am fost dispus să ajut” Mircea Lucescu, reacție clară despre numirea sa la națională! Mutarea de senzație pregătită de FRF

Mircea Lucescu, reacție clară despre numirea sa la națională Mircea Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia Images Mircea Lucescu a oferit o reacție clară despre numirea sa la națională. „Il Luce” a dat de înțeles că e gata să revină pe banca „tricolorilor”, după plecarea lui Edi Iordănescu. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gică Hagi a fost primul nume propus pentru înlocuirea lui Edi Iordănescu, însă „Regele” a refuzat postul de selecționer. Mircea Lucescu, reacție clară despre numirea sa la națională! Mutarea de senzație pregătită de FRF Conform fanatik.ro, următorul nume uriaș de pe lista oficialilor FRF, pentru postul de selecționer, este Mircea Lucescu. Mihai Stoichiță s-a întâlnit deja cu „Il Luce”, iar sursa citată anterior anunță că ar fi 99% șanse ca acesta să preia naționala. Mircea Lucescu a confirmat discuțiile purtate cu Mihai Stoichiță. Antrenorul în vârstă de 79 de ani a declarat că mereu a fost dispus să ajute naționala, dând astfel de înțeles că este dispus să revină pe banca „tricolorilor”. „Il Luce” chiar a și glumit cu privire la acest fapt și a transmis că va stabili un record mondial, dat fiind faptul că ar putea reveni, după 38 de ani, pe banca „tricolorilor”. Reclamă

Reclamă 4

„Este adevărat că am vorbit cu Stoichiță, am tot vorbit, cred că de vreo patru ori până acum. Ar fi fost bine să-l convingă pe Edi să rămână, dar…. Eu am fost mereu dispus să ajut. Voi stabili un record mondial. Nu cred să mai existe cineva care să se întoarcă după atâția ani la națională”, a declarat Mircea Lucescu, conform sursei citate anterior.

Cel mai titrat antrenor român a fost pe banca naționalei României în 58 de meciuri, în perioada 1981 – 1985. I-a calificat pe tricolori la EURO 1984.

În momentul de față, pe lista scurtă a lui Răzvan Burleanu ar mai fi doi antrenori. Este vorba despre Adi Mutu și Mirel Rădoi. „Briliantul” a purtat mai multe discuții, luni, cu Mihai Stoichiță, și este favorit pentru postul de selecționer.

Reclamă

Mircea Rednic, atac dur la adresa FRF Mircea Rednic a lansat un atac dur la adresa FRF. Antrenorul celor de la UTA a fost întrebat dacă a fost contactat de cineva din federaţie, în privinţa postului de selecţioner. Mircea Rednic nu l-a menajat nici pe Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al FRF, spunând că nu ar putea primi sfaturile acestuia şi nici să facă compromisuri. Rednic nu înţelege nici de ce Adrian Mutu este luat în considerare înaintea sa, ţinând cont de performanţele celor doi în carierele de antrenori: „Trebuie să vină un antrenor care să accepte sfaturile lui Stoichiță, să-i accepți și pe Constantinovici, pe Jerry Gane… Niște chestii, niște compromisuri. E greu! Nu înțep pe nimeni. Asta simt! Eu sunt realist. Acolo sunt niște lucruri clare care au fost și în perioada lui Mircea Sandu! Acolo se formase un grup și nu puteai să intri. Oamenii au avut rezultate și ei decid, ei răspund. Dar mai mult ca sigur vor alege un antrenor pe plăcerea lor. Niciodată n-am fost frustrat. Sunt câțiva care nu mă acceptă acolo. Luat ca performanțe, Mutu se poate compara cu mine? Hagi are două campionate cu aceeași echipă, eu am cu Rapid și cu Dinamo”, potrivit gsp.ro.