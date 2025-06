Vlad Chiricheş, criticat la scenă deschisă: "Nu mai are putere" Problemele naţionalei, devoalate - Antena Sport

Evoluţia veteranului Vlad Chiricheş din meciul Austria-România 2-1 nu a fost deloc pe placul lui Gică Craioveanu. Fostul internaţional român l-a criticat dur pe fundaşul reprofilat mijlocaş. A remarcat în mod negativ evoluția de la mijlocul terenului a veteranului în vârstă de 35 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Craioveanu crede că Vlad Chiricheș, ajuns la 35 de ani, nu mai are aceeași capacitate de efort din trecut. De problemele veteranului de la FCSB a profitat Austria care a dominat aproape tot meciul de la Viena.

Gică Craioveanu nu a avut milă de Vlad Chiricheş

Gică Craioveanu l-a criticat dur pe Vlad Chiricheş. Evoluţia din meciul de la Viena, cu Austria nu a fost deloc pe placul fostului atacant al echipei naţionale. ”Chiricheș nu astupă atât de mult teren cum făcea înainte. Nu mai are putere.. are vârstă. A fost prins la mijloc. Jucătorul lor (n.r. Konrad Laimer) i-a creat probleme. Răzvan (n.r. Marin) și Stanciu au vrut mai ofensiv, cum sunt obișnuiți, dar nu le-a reușit. Linia de mijloc a suferit foarte mult, nu am avut posesie”, a spus Gică Craioveanu, conform digisport.ro.

Vlad Chiricheș tocmaia bifat 76 de prezențe la echipa națională a României până acum, fără să marcheze vreun gol. Veteranul de la FCSB s-a întors la echipa naţională după o pauză de trei ani. Va împlini 36 de ani pe 14 noiembrie 2025.

Costel Gâlcă îl susţine pe Mircea Lucescu

Costel Gâlcă spune că înfrângerea cu Austria a fost doar un accident şi că Mircea Lucescu îi poate duce pe tricolori la World Cup 2026. Mai mult, nici nu vrea să audă că Lucescu ar putea să plece de la echipa naţională. “A fost un meci mai puţin reuşit. Au facut pressing continuu. Au ştiut ce au vrut şi ce şi-au dorit. A fost un accident. Să le dam crezare jucătorilor că pot arăta altfel, foarte bine. Să vorbim de antrenorul pe care il avem acum, este domnul Mircea Lucescu”, a spus Gâlcă la conferinţa de prezentare la Rapid.