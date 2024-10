Mihai Stoica l-a încurajat pe Ștefan Târnovanu, înainte de "dubla" României cu Cipru și Lituania: "Are viața înainte" - Antena Sport

Mihai Stoica l-a încurajat pe Ștefan Târnovanu, înainte de "dubla" României cu Cipru și Lituania Colaj cu Mihai Stoica și Ștefan Târnovanu / Profimedia Mihai Stoica l-a încurajat pe Ștefan Târnovanu, înainte de „dubla” României cu Cipru și Lituania. Președintele consiliului de administrație de la FCSB a venit cu un mesaj despre portarul campioanei. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ștefan Târnovanu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru acțiunea din luna octombrie a echipei naționale. Tricolorii se vor duela sâmbătă cu Cipru, de la ora 21:45 și marți cu Lituania, tot de la 21:45, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Echipa națională va disputa ambele meciuri în deplasare. Mihai Stoica l-a încurajat pe Ștefan Târnovanu, înainte de „dubla” României cu Cipru și Lituania Mihai Stoica este de părere că Ștefan Târnovanu are timp să se impună ca titular în poarta echipei naționale. Oficialul de la FCSB a spus că, în opinia sa, Florin Niță va fi titular în meciul cu Cipru, însă a transmis faptul că Târnovanu are „viața înainte”, dând astfel de înțeles că nu este presat de timp, în legătură cu statutul de la echipa națională. „Niță și Moldovan sunt de același tip, sunt portari de reflexe. Târnovanu e alt tip. Depinde cum vrea Mircea Lucescu, nu știm metodele la care apelează Mircea Lucescu acum. Cred că Niță va fi titular. Reclamă

Reclamă

Nu e diferența între Neuer și Ter Stegen. Târnovanu are viața înainte. E diferență mare, Ștefan Târnovanu e născut în 2000, Florin Niță este născut în 1987.

Dacă despre Târnovanu putem spune că are viața și cariera înainte, Ter Stegen are viața înapoi, are deja 32 de ani. E cu totul altceva”, a spus Mihai Stoica, la primasport.ro.

Mihai Stoica a reacţionat după ce Louis Munteanu a reuşit un hattrick, dar nu a fost omul meciului! Cum l-a numit pe Tavi Popescu

Mihai Stoica a reacţionat după ce Louis Munteanu a reuşit un hattrick, dar nu a fost omul meciului! Tavi Popescu, autor şi el al unui gol în acest meci, a fost MVP-ul partidei Muntenegru U21 – România U21.

Reclamă

După meci, Mihai Stoica l-a numit pe Tavi Popescu „Garnacho”, aluzie la freza jucătorului FCSB-ului, asemănătoare cu cea a celebrului fotbalist al lui Manchester United. „Sunt rare cazurile când un jucător marchează 3 goluri și altul e jucătorul meciului. Dar sunt. #garnacho🐣❤️”, a scris Mihai Stoica pe contul lui de Facebook. Louis Munteanu a reuşit un hat-trick în meciul Muntenegru U21 – România U21 2-6, din preliminariile EURO U21 2025. Tricolorii lui Daniel Pancu au obţinut o victorie extrem de importantă care îi duce, provizoriu, pe primul loc al grupei de calificare.

Reclamă