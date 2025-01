Mihai Stoichiţă, verdict despre varianta "bombă" Răzvan Lucescu selecţioner al naţionalei: "Are rezultate"! Mesaj ferm despre fiul lui Mircea Lucescu - Antena Sport

Mihai Stoichiţă / AntenaSport Mihai Stoichiţă este de părere că fiul lui Mircea Lucescu, Răzvan, poate fi o soluţie în viitor pentru postul de selecţioner al naţionalei. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Directorul tehnic al FRF a punctat că Răzvan Lucescu a obţinut rezultate importante în afara ţării. Răzvan Lucescu este campion en-titre cu PAOK în Grecia. El a mai obţinut un alt titlu cu PAOK, în sezonul 2018-2019. Totodată, are două Cupe ale Greciei în palmares, tot cu PAOK. Mihai Stoichiţă: „Răzvan Lucescu poate fi o variantă pentru naţională” „(n.r: despre Răzvan Lucescu şi situaţia lui de acolo. Cum o vedeţi? Practic suspendat atâtea luni. Şi dacă pe viitor ar fi o variantă pentru naţională?) Oricine poate fi o variantă pentru națională, dintre antrenorii cu rezultate, Răzvan e unul din ei, nu? S-ar putea ca Răzvan să poată fi oprit din drumul spre titlu numai în felul ăsta (n.r: râde). Am stat şi m-am gândit, toate i se întâmplă numai lui, din punct de vedere disciplinar. Și acolo sunt ambițiile și luptele astea între doi poli, Atena și Salonic. Reclamă

Îi e foarte greu, el e singur, acolo, în Atena sunt mai mulți. E foarte greu. E de lăudat ce a făcut acolo. Că mai are scăpările astea, oricine le are, se întâmplă. Dar nu oricine poate să aibă o constanţă a rezultatelor la nivel mare. Să câştigi campionate, Cupe, să te califici în cupele europene prin primăvară. Răzvan o are, nu poate să conteste nimeni”, a declarat Mihai Stoichiţă în exclusivitate pentru AntenaSport.

În ultima etapă, PAOK a pierdut dramatic cu Volos, cu 2-1, într-un meci care a fost în direct în AntenaPLAY. Echipa lui Răzvan Lucescu a primit două goluri în prelungiri. Primul a fost un autogol al lui Michailidis, în minutul 90+2, iar al doilea a fost marcat de Pedro Conde, în minutul 90+4.

Răzvan Lucescu, ce urmăreşte partidele lui PAOK din tribune, fiind suspendat timp de 4 luni, a fost surprins cum privea uluit deznodământul incredibil al partidei. După 18 etape, PAOK se află pe locul 4 în campionatul Greciei, cu 33 de puncte. Echipa antrenată de Răzvan Lucescu se află la 7 puncte în spatele liderului Olympiacos.