Mircea Lucescu s-a decis în privinţa lui Alexandru Mitriţă! Mihai Rotaru a reacţionat imediat - Antena Sport

Mitriță este piece of cake, ca să spun așa. A avut jucători mult mai complicați și periculoși. Nu cred că există o problemă în sensul acesta. Plus că Mircea Lucescu are un respect aparte. Fără discuție e nevoie de Alexandru Mitriță la națională”, a declarat Mihai Rotaru, conform sursei citate mai sus.

„Mircea Lucescu pleacă de la zero!” Mesaj categoric despre revenirea lui Alexandru Mitriţă la echipa naţională

Basarab Panduru a transmis un mesaj categoric despre revenirea lui Alexandru Mitriţă la echipa naţională, sub comanda lui Mircea Lucescu. „Pandi” e convins că mijlocaşul Universităţii Craiova e cel mai în formă jucător din Liga 1.

„Eu zic că era convocat 100%, mai ales că Lucescu n-are nicio treabă cu nimeni în momentul ăsta şi probabil că era la echipa naţională.

Coman nu ştii ce joacă, Coman are un meci de campionat şi nu ştiu ce amicale pe acolo, la Mihăilă a fost Cupa, n-a început campionatul. Cel mai în formă jucător în momentul ăsta este Mitriţă. Lucescu pleacă de la zero şi spune, ‘trebuie să-l văd, n-am cum să nu-l văd, îl văd cum joacă, îl văd că e bun, n-am cum să nu-l iau.

Dacă îmi face şi mie la fel atunci o să-l trimit unde l-a trimis şi Edi, dar până atunci hai să-i dau o şansă”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.