"Nu am luat în calcul să joc pentru Spania!" Andrei Raţiu, mesaj superb pentru "tricolori"! Ce a spus despre şansele la EURO - Antena Sport

Raţiu a mai declarat că nu a luat în calcul niciodată să evolueze pentru naţionala Spaniei, în ciuda faptului că s-a mutat din România încă de la şase ani.

„Am spus atunci că visul meu este să îmi văd părinții în tribune la un turneu final și că asta se va întâmpla vara viitoare. Uite că așa va fi. E o grupă foarte grea, niciun meci nu va fi ușor. Trebuie să fim concentrați de la primul meci. Probabil că în grupă va ajunge și Ucraina.

Prima amintire cu mingea de fotbal este la Unirea, în satul bunicilor, aveam 4-5 ani și mă jucam cu bunicul meu. Cred că datorită lui am ajuns să joc fotbal, ne uitam la meciuri împreună, la televizor. La 6 ani am venit în Spania. Cu părinții am vorbit mereu în limba română, asta m-a ajutat să nu uit limba. Niciodată nu am luat în calcul să joc pentru Spania, mereu m-am gândit la România. Pentru mine e foarte emoționant momentul de la imn. Mai ales când jucăm acasă. Mi se face pielea de găină, mă gândesc la multe lucruri și, sincer, îmi vine să și plâng”, a declarat Andrei Raţiu, conform frf.ro.

Andrei Raţiu este dorit în Serie A! Fundaşul român care evoluează la Rayo Vallecano şi care s-a calificat cu naţionala României la EURO 2024 poate schimba campionatul în această iarnă.

Crescut de Villarreal, Raţiu joacă în prezent la Rayo Vallecano. În cariera sa, el a mai petrecut jumătate de sezon în Olanda, la ADO Den Haag, sub formă de împrumut. Acum, el poate părăsi din nou Spania.

Potrivit prosport.ro, Andrei Raţiu poate ajunge în Serie A, fiind dorit de Fiorentina. Formaţia din Florenţa a rămas fără fundaş dreapta, după ce titularul Dodo va lipsi de pe teren 6 luni, după ce şi-a rupt ligamentele încrucişate. Variantele formaţiei viola sunt Kayode, un tânăr de 19 ani, şi Pierozzi, în vârstă de 22 de ani, dar care nu a debutat încă în Serie A. Fiorentina este calificată în primăvara europeană Conference League, iar în Serie A luptă în acest sezon pentru un loc de UEFA Champions League, astfel încât are nevoie de un înlocuitor urgent pentru Dodo. Cu toate acestea, formaţia din Serie A se poate confrunta cu o problemă.