"Nu ştie să bată penalty!" Louis Munteanu, pus la zid de Mihai Stoica: "Tănase nu a ratat toată cariera" - Antena Sport

Mihai Stoica, deranjat de echipa aleasă de Daniel Pancu în Italia U21 – România U21 1-0

Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a fost extrem de deranjat de echipa de start aliniată de Daniel Pancu, selecţionerul României U21, la primul meci de la EURO 2025. Tricolorii au întâlnit Italia U21, formaţia care s-a impus cu 1-0.

Mihai Stoica a contestat utilizarea lui Rareş Ilie din primul minut, argumentând că fostul jucător de la Rapid a evoluat foarte puţin la Catanzaro. În campania de calificare, Ilie a marcat 3 goluri şi a oferit 2 pase de gol. Octavian Popescu a fost introdus la pauză, în timp ce Rareş Ilie a fost integralist:

“Ce mă deranjează pe mine este că Octavian Popescu, care a fost artizanul calificării, nu joacă. Rareș Ilie, care are zero pe linie la Catanzaro, zero goluri, joacă. Ca să ai șanse la turneul final, trebuie să joci cel puțin la nivelul la care am jucat cu Elveția, rămâne de văzut dacă putem. Nici Sava nu are minute, a fost accidentat, să vedem”, spunea Mihai Stoica, la primasport.ro, înaintea meciului.