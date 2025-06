Florin Răducioiu, interviu la Barcelona cu campionul mondial şi european, Joan Capdevila - Antena Sport

Florin Răducioiu a revenit la Barcelona, pe gazonul fostei sale echipe – Espanyol – pentru o discuţie fascinantă cu unul dintre campionii discreți ai fotbalului spaniol: Joan Capdevila. Un interviu marca SuperMondial, emisiunea-eveniment care îl poartă pe fostul internațional român prin marile capitale ale fotbalului mondial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Capdevila nu este poate cel mai mediatizat nume din „La Roja”, însă are un palmares de invidiat: campion european în 2008 și campion mondial în 2010. A făcut parte din generația de aur a Spaniei care a schimbat pentru totdeauna istoria fotbalului.

Capdevila, impresionat de românii care au jucat în La Liga

„Pentru mine, cel mai bun a fost Radu. Cel mai bun, fără îndoială. Cel mai bun jucător care a existat. Cel care a lăsat cea mai clară amprentă ai fost tu”, i-a spus Capdevila lui Florin Răducioiu, într-un moment plin de emoție.

Fostul campion mondial și-a exprimat admirația pentru întreaga generație de jucători români care au evoluat în La Liga:

„Eu am spus întotdeauna că în Liga spaniolă, când vin străinii, vin să îmbunătăţească ceea ce există acolo. Iar jucătorii români au adus un plus de valoare. Hagi a fost important – a jucat la Barca și Real Madrid, Popescu la Barca, Contra la Atletico Madrid, Lăcătuș la Oviedo, iar Gâlcă, cu care am fost coleg, a fost o extremă stângă foarte bună. Au adus lucruri diferite – cum ar fi golurile din lovituri libere ale lui Gâlcă. N-am mai văzut aşa ceva.”