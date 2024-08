"O provocare!" Gică Hagi, mesaj direct pentru Mircea Lucescu! Ce a spus şi despre Edi Iordănescu - Antena Sport

Când a fost Ianis la Rangers, Rangers a câștigat campionatul. Când a plecat Ianis, n-a mai câștigat campionatul. Dacă nici un jucător care vine și câștigă campionatul după nu știu câți ani și după aceea s-a accidentat de forma de care s-a accidentat jucând pentru Rangers, iar apoi tu îl tratezi cum l-ai tratat… scuzați-mă!

Unde au ajuns interesele astea? Până unde? E jucătorul vostru, care v-a făcut campioni! Cu ceilalți, cu Gerrard, cu toată echipa. Și tânăr, că nu are 35 de ani! 25 de ani! Și singurul jucător care a fost la EURO jucând. Un an de zile a lipsit, s-a dus în Spania, a jucat cât a jucat, a fost la EURO… ‘n-avem nevoie de tine!’. Nu credeam niciodată că în fotbal se va ajunge la așa ceva. La interese meschine! Meschine! E dură, eu am jucat fotbal la nivelul cel mai mare. E grav că se întâmplă așa ceva. Wow! Ce pretenții să mai avem noi din România?”, a spus Gică Hagi.