Gică Hagi a făcut-o praf pe Rangers! "Regele" a răbufnit, atunci când a comentat situația lui Ianis: "Interese meschine!" - Antena Sport

Gică Hagi a făcut-o praf pe Rangers! Gică Hagi, în timpul unui meci/ Profimedia Gică Hagi a făcut-o praf pe Rangers! „Regele" nu s-a mai abținut și a transmis un oficial dur despre oficialii scoțieni, după ce Ianis Hagi a ajuns la echipa a 2-a. Ianis Hagi nu a intrat în planurile primei echipe a lui Rangers, probabil din cauza unei clauze prin care românul va mai primi 7.000 de euro, pe săptămână, în situația în care va ajunge la 100 de meciuri în tricoul scoțienilor. Momentan, Ianis se află la borna de 99 de partide. Gică Hagi a făcut-o praf pe Rangers! După meciul cu UTA, „Regele" a i-a desființat pe oficialii scoțieni. Acesta a transmis că la Rangers sunt „interese meschine" și că nu înțelege cum s-a ajuns în situația în care fiul său să fie trimis la echipa a 2-a. „El nu vine, rămâne afară. El are contract cu Rangers. Ce se întâmplă la Rangers e o poveste. Poveste urâtă din partea celor care au făcut-o. Urâtă! N-am vrut să vorbesc, le transmit și celor de acolo. Urâtă! S-a accidentat acolo, s-a dus să joace și s-a întors înapoi și se antrenează singur. Sau cu cine se antrenează. Dacă în Europa de vest se întâmplă astfel de lucruri, păi ce pretenții să mai avem noi din România? Când a fost Ianis la Rangers, Rangers a câștigat campionatul. Când a plecat Ianis, n-a mai câștigat campionatul. Dacă nici un jucător care vine și câștigă campionatul după nu știu câți ani și după aceea s-a accidentat de forma de care s-a accidentat jucând pentru Rangers, iar apoi tu îl tratezi cum l-ai tratat… scuzați-mă!

Unde am ajuns? Ce e în fotbalul ăsta până la urmă? Fotbalul unde a ajuns? Prea departe! Cel puțin din punctul meu de vedere, un fost mare jucător. Dură! Foarte dură! Pentru un jucător care i-a dat totul lui Rangers, care a făcut orice, care e iubit de public, de toți! Cum să nu te antrenezi cu echipa mare?! Cum să nu te antrenezi?! Nu, du-te și antrenează-te singur! Păi ce interese sunt?

Unde au ajuns interesele astea? Până unde? E jucătorul vostru, care v-a făcut campioni! Cu ceilalți, cu Gerrard, cu toată echipa. Și tânăr, că nu are 35 de ani! 25 de ani! Și singurul jucător care a fost la EURO jucând. Un an de zile a lipsit, s-a dus în Spania, a jucat cât a jucat, a fost la EURO… ‘n-avem nevoie de tine!’. Nu credeam niciodată că în fotbal se va ajunge la așa ceva. La interese meschine! Meschine! E dură, eu am jucat fotbal la nivelul cel mai mare. E grav că se întâmplă așa ceva. Wow! Ce pretenții să mai avem noi din România?”, a spus Gică Hagi.

În ultima perioadă au apărut zvonuri legate de o posibilă revenire a lui Ianis Hagi, în Liga 1, la Rapid. Echipa lui Dan Șucu ar fi făcut o ofertă importantă pentru fiul lui Gică Hagi. Totuși, potrivit informațiilor oferite de presa din Scoția, Ianis Hagi a refuzat oferta primită din partea giuleștenilor și a decis să rămână, cel puțin pentru moment, la Rangers. Chiar tatăl jucătorului, Gică Hagi, a spus că fiul său va juca, în țara noastră, doar pentru Farul Constanța. Ilie Dumitrescu i-a dat un sfat important lui Ianis și a transmis că acesta ar trebui să ia în calcul o revenire în Liga 1, pentru a-și relansa cariera. „El trebuie să joace. Există și posibilitatea asta, da (n.r. să se întoarcă la Farul). Decât să fii la echipa a doua la Rangers… Eu cred că se va rezolva și problema asta, pe cale amiabilă, cât de curând. Să se despartă, da", a spus Ilie Dumitrescu, la digisport.ro.

