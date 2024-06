Remiza cu Liechtenstein, direct în "topul ruşinii"! Cum arată clasamentul celor mai slabe rezultate înregistrate de România - Antena Sport

Un joc ca acesta în deblochezi din faze fixe. Am avut şi alte ocazii, multe situaţii. Am avut un atac poziţional, am dus mingea în în ultimii 60 de metri. Trebuie să învăţăm din asta şi şansa să vină când o să avem mai mare. Eu am vrut să câştigăm pentru moralul echipei, nu eram interesat de un scor fluviu. E o seară care nu ne bucură, dar nu putem să stăm cu regrete.

Tot aceeaşi băieţi au câştigat şi s-au calificat. Sunt chestii de câteva minute, Federaţia va anunţa lotul. Suporterii să se inspire şi să uite meciul acesta. Să dea Dumnezeu că ce nu a intrat în cele două meciuri să ne intre în Germania„, a spus în exclusivitate la Antena 1.