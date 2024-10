Selecționerul Ciprului a lăudat naționala României și a vorbit despre Mircea Lucescu. Nu l-a uitat nici pe Elias Charalambous - Antena Sport

Selecționerul Ciprului a lăudat naționala României și a vorbit despre Mircea Lucescu Sofronis Avgousti Selecționerul Ciprului a lăudat naționala României și a vorbit despre Mircea Lucescu! Sofronis Avgousti nu s-a ferit de cuvinte, în cadrul conferinței de presă premergătoare partidei cu România. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Cipru – România se va juca sâmbătă, de la ora 21:45. Partida de la Larnaca va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. După acest meci, pentru „tricolori” urmează partida cu Lituania, tot din deplasare, care se va juca pe 15 octombrie, de la ora 21:45 și care va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Selecționerul Ciprului a lăudat naționala României și a vorbit despre Mircea Lucescu La conferința de presă, Avgousti a transmis faptul că România este o echipă foarte organizată. De asemenea, acesta a transmis un mesaj și despre Mircea Lucescu, despre care a spus că este un antrenor foarte cunoscut. Totodată, acesta a dat de înțeles că a purtat o discuție și cu Elias Charalambous, antrenorul cipriot de la FCSB, legat de echipa națională a României. Sofronis Avgousti a transmis că este prieten cu tehnicianul campioanei. „România e o echipă foarte organizată. Am vorbit cu jucătorii și le-am zis că vreau să fim fericiti la final. Trebuie să schimbăm ceva la națională. Reclamă

Reclamă

Am selecționat jucători care au jucat la cluburile lor. Nu sunt un antrenor fără experiență. Am antrenat în faza grupelor europene, am experiență. Toată lumea îl știe pe Lucescu, un antrenor foarte cunoscut, dar eu vreau mâine să câstigam meciul.

Mâine veți afla surprizele, dacă am pregatit ceva surprize. Sunt foarte bun prieten cu Elias Charalambous, dar în ziua de azi sunt toate siteurile de scouting care te ajută. Nu mai e nevoie de nimic, ai tot ce iți trebuie”, a spus selecționerul Ciprului, la conferința de presă.

Mircea Lucescu, înainte de „dubla” României cu Cipru şi Lituania

Mircea Lucescu a vorbit înainte de „dubla” României cu Cipru şi Lituania și a transmis faptul că obiectivul tricolorilor este să obțină toate cele 6 puncte, de la aceste meciuri.

Reclamă

Tricolorii își vor începe acțiunea din luna octombrie la Larnaca, acolo unde se vor duela cu Cipru, sâmbătă, de la ora 21:45. Mai apoi urmează partida cu Lituania, din deplasare, de pe data de 15 octombrie, care se va vedea în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY, de la ora 21:45. Mircea Lucescu a transmis faptul că selecționata din Cipru reprezintă un adversar dificil, chiar dacă are un nou selecționer. „Il Luce” se așteaptă ca ciprioții să aibă un joc agresiv, având în vedere că au, în continuare, șanse la câștigarea grupei din Nations League. „(n.r. Cum i-ați simțit pe băieți, înaintea acestei „duble” extrem de importante?) Bine ai spus că este o „dublă”, eu încerc să tratez aceste două meciuri ca o singură partidă. Suntem datori și responsabili pentru a obține victoria. Băieții au revenit, e important că au început să joace titulari la echipele de club, vin pregătiți. Am mai forțat și noi pregătirea în cele 3 zile, pentru a fi în cea mai bună condiție mentală și fizică. Vom întâlni o echipă care a schimbat antrenorul, au ambiții foarte mari, încă mai au posibilitatea de a câștiga grupa. Mai sunt 4 meciuri, înseamnă 12 puncte. Ne așteptăm la o replică destul de serioasă și de agresivă, e o echipă cu jucători care joacă în campionate străine sau campionatul Ciprului, care este și el puternic, dă an de an echipe în cupele europene”, a spus Mircea Lucescu, în exclusivitate pentru AntenaSport.

Reclamă