"Soţia mi-a spus să nu fac asta!" Nelly Lucescu s-a opus ca Mircea Lucescu să devină selecţioner: "Răzvan mi-a zis asta!" - Antena Sport

Nelly Lucescu s-a opus ca Mircea Lucescu să devină selecţioner şi i-a cerut să stea acasă. Mircea Lucescu s-a consultat şi cu Răzvan Lucescu înainte să accepte oferta lui Burleanu.

Mircea Lucescu a spus că Răzvan Lucescu i-a transmis că dacă simte să revină la naţionala României, să accepte oferta Federaţiei.

„Soţia mi-a spus să nu fac asta, cred că e timpul să stau acasă. Răzvan mi-a spus să fac ceea ce cred eu că e bine şi ceea ce simt. Mi-a spus că nu va fi uşor şi ştiu şi eu. Mi-a spus Răzvan: ‘Dacă simţi că asta te ajuta, să petreci ultimii ani ai vieţii în condiţii de participare sentimentală, fă-o!’„, a mai spus Mircea Lucescu.

Prima reacţie a lui Mircea Lucescu, după ce a fost prezentat la naţionala României

Prima reacţie a lui Mircea Lucescu, după ce a fost prezentat la naţionala României. Lucescu a semnat un contract valabil până în 2026 şi are ca obiectiv calificarea la Campionatul Mondial din 2026, competiţie ce va fi transmisă exclusiv de Antena.

„Multe sentimente m-au încercat, în primul rând nostalgia periaodei trecute. Am avut momente extraordinare şi ca jucător al naţionalei, şi ca antrenor. Eu plec cu un handicap, în ultimii ani am lipsit din fotbalul românesc. De când m-am întors am urmărit meciurile… nu m-am gândit că mi se va propune. Eu am făcut tot ce a depins de mine să nu vin la echipa naţională. Voiam să le dau şanse antrenorilor tineri să vină. Am vorbit cu Edi Iordănescu, am încercat să îl conving să rămână pentru un ciclu de 4-5 ani. Am spus Federaţiei că este foarte important să dea continuitate, ei au făcut tot ce a fost posibil ca să îl convingă, dar nu au reuşit.