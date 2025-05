FCSB, trei transferuri ca şi făcute! Anunţul lui Gigi Becali: "Sunt cam sigur" - Antena Sport

Masoero nu e, pe cuvânt. Dintre ăștia patru de care spun eu, trei sunt cam sigur (n.r.- transferați). De ce am spus trei? Poate de Politic nu sunt sigur” , a declarat Gigi Becali, la digisport.ro .

Oferta pe care le-a făcut-o Gigi Becali celor de la Dinamo pentru transferul lui Dennis Politic la FCSB!

Extrema „câinilor” ar fi de acord să meargă la marea rivală a lui Dinamo, dar e nevoie ca Becali să se înţeleagă cu cei care conduc clubul din Ştefan cel Mare.

„Dinamo îi voia pe Musi și pe Ianis Stoica pentru Dennis Politic. Sibiul dacă-l vinde pe Ianis Stoica trebuie să-mi dea 500.000 de euro. Cei de la Dinamo sunt oameni foarte deștepți. Eu am fost de acord. Ba chiar am fost de acord să mai dau încă 100.000 de euro. Cei de la Sibiu n-au fost de acord, că au deja ofertă pentru Ianis. Așa că eu le-am zis celor de la Dinamo că le pot da doar ce am eu.

Am de luat 500.000 de euro de la Sibiu și îi dau lui Dinamo. Mi-au spus să nu facem publice astea, dar nu pot să nu vă zic. Oferta de acum este 500.000 de euro și Musi. Sibiul deja e în întârziere cu acești bani. A fost o înțelegere cu cei de la Sibiu. Atunci noi dacă-l vindeam, trebuia să dăm 100.000 de euro la Cluj. Am găsit soluția să-l lăsăm liber pe Ianis și am mers pe încredere”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.