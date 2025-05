Darius Olaru nu s-a mai ascuns! Ce i-a transmis lui Juri Cisotti. Italianul i-a luat locul la FCSB - Antena Sport

Darius Olaru a ratat aproape tot anul 2025 după ce s-a accidentat la meciul amical contra celor de la Hamburg, din cantonamentul de iarnă. Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali s-a mişcat repede. A achitat 200.000 de euro şi l-a adus pe Juri Cisotti de la Oţelul.

Evoluţiile lui Juri Cisotti din sezonul de primăvară l-au uimit şi pe Darius Olaru. Căpitanul campioanei nu se aştepta ca italianul să aibă meciuri atât de bune în tricoul campioanei.

Darus Olaru, impresionat de Juri Cisotti

Darius Olaru l-a lăudat la scenă deschisă pe Juri Cisotti pentru evoluţiile sale din Europa League, dar şi din play-off. „Sincer, mă gândeam că o să fie bun, dar în același timp mă gândeam că are nevoie de o perioadă de acomodare. A plecat bine din start, poate că la asta nu mă așteptam. În același timp, am jucat de câteva ori contra lui, știam că are calități, că e un jucător bun, constant.

Chiar joacă la același nivel tot timpul. Ori joacă la fel, ori mai sus, nu are meciuri slabe. Mă așteptam să o facă bine și la noi”, a declarat Darius Olaru, conform primasport.ro.

Juri Cisotti a contribuit la jumătate din reuşitele echipei lui Elias Charalambous până când FCSB a devenit campioană din punct de vedere matematic în Liga 1. Apoi, cei de la FCSB s-au impus şi în meciurile cu U Cluj, scor 2-0 şi Universitatea Craiova, scor 1-0. Campioana mai are de jucat un singur meci în această ediţie de campionat, în deplasare contra celor de la CFR Cluj. Meciul este doar unul de palmares. FCSB este pe primul loc. Are 9 puncte în faţa formaţiei din Gruia care şi-a asigurat deja locul secund şi participarea în Europa League, după câştigarea Cupei României în finala cu Hermannstadt, scor 3-2. Partida se va juca vineri, în Gruia, de la ora 20.30.