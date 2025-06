Ştefan Baiaram, prima reacţie după ce a ratat EURO 2025: "Îmi doream foarte mult, sunt dezamăgit" - Antena Sport

Ştefan Baiaram a oferit prima reacţie, după ce nu s-a putut reface la timp şi va rata prezenţa la EURO 2025 alături de naţionala U21. Mijlocaşul Universităţii Craiova s-a declarat foarte dezamăgit de faptul că nu poate participa la turneul final din această lună.

Ştefan Baiaram a părăsit cantonamentul naţionalei chiar în ziua meciului amical cu Georgia U21. Mijlocaşul s-a accidentat în prima repriză a duelului cu Dinamo, din ultima etapă a play-off-ului, şi nu va putea fi apt pentru EURO 2025.

Ştefan Baiaram, prima reacţie după ce a ratat EURO 2025

Ştefan Baiaram a subliniat că a muncit un sezon întreg pentru a putea reprezenta România U21 la turneul final din această vară. Mijlocaşul nu a fost prezent nici la precedentul EURO, din cauza unei accidentări.

Baiaram le-a urat succesul colegilor săi înaintea bătăliilor cu Italia U21, Spania U21 şi Slovacia U21, din grupa de la EURO U21.

“(n.r. Ștefan, ce s-a întâmplat?) Am simțit pe adductori, unde aveam problema din meciul cu Dinamo, am încercat să fac antrenamente, dar nu am putut, trebuia un timp mult mai mare de repaus. Acum mă duc la Craiova, fac un RMN și aștept să văd rezultatul.