"Te aşteptai?" Răspunsul dat de Alexandru Chipciu, după ce a fost convocat de Mircea Lucescu la naţională! Cine i-a dat vestea - Antena Sport

"Te aşteptai?" Răspunsul dat de Alexandru Chipciu, după ce a fost convocat de Mircea Lucescu la naţională Alexandru Chipciu, în timpul ultimului meci bifat la naţională, în 2019/ Profimedia Alexandru Chipciu a oferit declaraţii, după ce a fost convocat de Mircea Lucescu la echipa naţională. Fundaşul celor de la U Cluj a transmis că a fost extrem de emoţionat la aflarea veştii că revină în lotul tricolor, iar cel care i-a oferit-o a fost Ioan Ovidiu Sabău. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Alexandru Chipciu va face parte din lotul României pentru primele două partide din Liga Naţiunilor. Meciul cu Kosovo, de pe 6 septembrie, va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Trei zile mai târziu, „tricolorii” vor înfrunta Lituania. „Te aşteptai?” Răspunsul dat de Alexandru Chipciu, după ce a fost convocat de Mircea Lucescu la naţională Alexandru Chipciu a recunoscut că nu se aştepta să fie convocat. Fundaşul a transmis că a fost aproape să prindă lotul final şi pentru EURO 2024, însă în cele din urmă a fost lăsat acasă. Chipciu a recunoscut că este dornic să ajute echipa naţională, amintind de faptul că în trecut, şi echipa naţională l-a ajutat să prindă transferuri de top. Acesta şi-a adus aminte şi de momentul debutului, mărturisind că se simţea ruşinat în faţa jucătorilor maturi ai echipei de la momentul respectiv. „E emoţionant pentru mine la vârsta asta să mă duc la echipa naţională. Am fost de multe ori aproape. Mi-am şi setat creierul să se gândească doar la ce e aproape de mine, şi acum e meciul cu Dinamo. Mă gândesc doar la ce e în faţă, aşa e cel mai corect, aşa te motivezi. Dar în acelaşi timp nu pot să ascund, e o bucurie mare, clar, am simţit emoţie. Reclamă

Reclamă

Aş minţi să zic că e ca la debut, se schimbă lucrurile, sunt la o vârstă. Am debutat fiind copil, era Mutu, nu ştiu dacă l-am prins şi pe Chivu, erau jucători maturi şi aveam ruşinea asta faţă de ei. După o carieră lungă, vii altfel, cu alte gânduri. Până la o vârstă, mă gândeam doar la mine, mă gândeam mai mult la binele meu, decât la binele celor din jur, şi vârsta, maturitatea.

Acum, clar, te gândeşti la echipa naţională, să ajuţi echipa naţională mai mult decât să te ajuţi pe tine. Am fost la EURO, m-am transferat la Anderlecht, am fost la echipa naţională, m-am transferat la FCSB. Acum nu mai e aşa. Dar dacă e conjunctura asta şi nu avem fundaş stânga şi sunt de ajutor acolo, şi pentru ceilaţi jucători, cred că e foarte bine.

„Am fost aproape să mă duc la EURO!”

M-a surprins. Am fost aproape înainte de EURO, se tot zvonea, am şi vorbit cu persoane din anturajul echipei naţionale şi am fost foarte aproape să mă duc la EURO, aveam aşteptări, am avut şi înainte, pe parcursul preliminariilor, şi când a fost Mirel Rădoi. Tot timpul am fost în aşteptarea asta, de a fi acolo, mă şi aşteptam să mă duc. Dar mai ales după EURO, nu mă aşteptam, aş fi ipocrit să spun că mă aşteptam să fiu convocat.

Reclamă

M-a emoţionat când mi-a zis domnul Sabău, chiar eram emoţionat. M-a sunat de ceva timp că e posibil. Şi acum câteva zile m-a anunţat neoficial domnul Sabău, dar am fost concentrat pe termen scurt”, a declarat Alexandru Chipciu, într-un interviu pentru U Cluj TV. Alexandru Chipciu revine în echipa naţională, după o pauză de cinci ani. Ultimul meci bifat de Chipciu la naţională a fost în 2019, cu Malta, din preliminariile EURO 2020. În total, fundaşul de 35 de ani a evoluat în 47 de meciuri ale României, reuşind să marcheze şi şase goluri. Chipciu a debutat la naţională în 2011, atunci când avea 22 de ani. La momentul respectiv, selecţioner era Victor Piţurcă.

Reclamă