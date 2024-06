"Unde e adevărul?" Mihai Stoichiță a răbufnit înainte de România - Ucraina! Comparație între tricolori și naționala Scoției - Antena Sport

Mihai Stoichiță a răbufnit înainte de România - Ucraina! Captură AS.ro Mihai Stoichiță a răbufnit înainte de România – Ucraina! Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal a vorbit despre naționala lui Edi Iordănescu, înainte de primul meci al tricolorilor de la EURO 2024. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Elevii lui Iordănescu Jr. vor debuta la turneul final din Germania în fața Ucrainei, pe 17 iunie, de la ora 16:00. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro. Mihai Stoichiță a răbufnit înainte de România – Ucraina! Site-ul de specialitate Transfermarkt a alcătuit un top al valorii de piață a fiecărui lot de la EURO 2024. România se află pe ultimul loc la acest capitol, cu o valoare totală de 92,13 milioane de euro. Mihai Stoichiță este însă de părere că România nu trebuie subestimată la EURO 2024. Oficialul Federației are încredere în elevii lui Edi Iordănescu și a spus că tricolorii nu se vor face de râs în fața Ucrainei. Acesta a făcut și o comparație cu naționala Scoției, care a fost învinsă categoric de Germania, cu scorul de 5-1, în primul meci al Campionatului European. Reclamă

”Băieții au poftă de joc, poftă de antrenament. E important. Am înțeles că am fost trecuți pe ultimul loc, dar nu cred că suntem mai slabi decât scoțienii. Surprinzător totuși cu Germania. De ce am judeca naționala noastră după meciuri amicale? Dacă faci paralele, stai să te gândești.

Ungaria, care e bine cotată, pierde cu Elveția, pe care noi am învins-o. Unde e adevărul în fotbal? O să îmi spuneți că jucăm cu echipe puternice. Eu mi-aș pune o mare întrebare: oare eu nu sunt puternic? Dacă avem oscilații, asta e altceva. Dacă ei vor fi concentrați, pot fi învingători. Dacă vom reuși să nu avem sincope, nu vom avea probleme.

Burcă a răspuns la toate exercițiile. Nu mai sunt probleme medicale. Își dorește mult să joace. Fotbalul e ca mersul pe bicicletă, nu se uită. S-a pus accent pe dezvoltare și pe finalizare. Nu o să fim noi campioni europeni, dar o figură frumoasă o să facem!”, a spus Mihai Stoichiță, la digisport.ro.

România, singura națională care a învins Elveția în ultimele 15 meciuri! După eliminarea de la Cupa Mondială din Qatar (un usturător 6-1 în fața Portugaliei), Elveția s-a mobilizat și a avut o campanie de calificare la EURO 2024 de excepție. Selecționata din „Țara Cantoanelor” a legat, în perioada 25.03.2023 – 21.11.2023 nu mai puțin de 9 partide fără înfrângere. A fost 5-0 cu Belarus, 3-0 cu Israel, 2-2 cu România, 2-2 cu Kosovo, 3-0 cu Andorra, 3-3 cu Belarus, 1-1 cu Israel și 1-1 cu Kosovo. Totuși, seria de invincibilitate a Elveției avea să fie oprită de tricolorii lui Edi Iordănescu. În ultimul meci din preliminariile pentru EURO 2024, ambele echipe naționale erau calificate la turneul final, însă se luptau pentru primul loc în grupă. Naționala României a câștigat meciul de pe Arena Națională cu scorul de 1-0 și a obținut primul loc al Grupe E din preliminarii. Astfel, Elveția, marea favorită a acestei grupe, s-a calificat la turneul final de pe locul al 2-lea. După eșecul în fața României, Elveția a înregistrat, până la EURO, 2 rezultate de egalitate și 2 victorii, în meciurile de pregătire. La turenul final, elevii lui Murat Yakin au debutat cu dreptul și au obținut cele 3 puncte în fața Ungariei. Pentru naționala din „Țara Cantoanelor” urmează duelul cu Scoția, de pe data de 19 iunie. Meciul se va juca de la ora 22:00 și va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.