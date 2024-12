„Vreau să duc naționala înapoi la Mondial!” Ianis Hagi, interviu emoționant în presa din Italia! Ce a spus despre presiunea numelui - Antena Sport

Ianis Hagi, în timpul unui meci al României/ Profimedia Ianis Hagi a oferit un interviu emoționant în presa din Italia. Fiul „Regelui” a transmis că visul său este să se califice cu echipa națională la Campionatul Mondial. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ România își va afla adversarele din grupa preliminară pentru Campionatul Mondial pe 13 decembrie, atunci când va avea loc tragerea la sorți, la Zurich. Ianis Hagi, interviu emoționant în presa din Italia Ianis Hagi a vorbit și despre tatăl său și despre presiunea resimțită, prin prisma numelui pe care îl poartă. Internaționalul român a transmis că „Regele” a fost idolul tuturor colegilor săi, după performanțele remarcabile înregistrate în carieră. Totodată, Ianis Hagi a subliniat că vrea să ducă naționala la un turneu final mondial, și își dorește să inspire generații, la fel cum a făcut-o tatăl lui cu generația din care el face parte. „După urcușuri și coborâșuri, puzzle-ul este complet. Fiu de artist, Ianis este astăzi o referință a unei națiuni, iar micul prinț se pregătește să devină rege”, a notat jurnalistul căruia Ianis Hagi i-a acordat interviul. Reclamă

„Tata a fost idolul tuturor băieților de vârsta mea din România. A început dintr-un sat mic din Constanța și a ajuns să joace la Real Madrid și Barcelona. Să cresc alături de el a fost un avantaj, iar presiunea a servit drept motivație.

Astăzi, la echipa națională, sunt unul dintre căpitani. Vreau să inspir noile generații, așa cum și tata a inspirat generația mea. Visez să duc naționala înapoi la o Cupă Mondială. Ar fi o poveste extraordinară, un mod de a-i întoarce tatălui meu bucuria pe care mi-a oferit-o.

Am înțeles că fotbalul este făcut din opinii, și dacă respecți fotbalul, voi fi răsplătit, chiar și în lunile când nu am jucat la Rangers. Am continuat să mă antrenez la cel mai bun nivel al meu, așteptând o șansă. Acum am primit-o și mi-a confirmat cât de special este acest club. Cel mai bun lucru încă nu a venit. Dar va veni curând”, a declarat Ianis Hagi, într-un interviu acordat jurnalistului italian Gianluca Di Marzio.

Gică Popescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi Gică Popescu a făcut un anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi la Rangers. Fostul internaţional a avut doar cuvinte de laudă la adresa „Prinţului”, după ce acesta a oferit două pase de gol în ultimul meci al scoţienilor. „Nu aveam emoţii vis-a-vis de Ianis. E plin de calităţi, un profesionist incredibil. Ştiu foarte bine prin ce a trecut în perioada de accidentări. Cât de serios a fost, câte eforturi financiare a făcut, să-şi aducă preparator fizic, să-şi echipeze casa cu o sală de sport care l-a ajutat la recuperare. Are toate ingredientele să facă performanţă la cel mai înalt nivel. Calitate…grămezi, grămezi. Nu se pune problema de calitate. Nu a fost o problemă sportivă, a fost de ordin financiar. Eu mă bucur enorm că a depăşit acest moment şi joacă aşa cum joacă, foarte bine. Eu zic că aşa cum joacă acum, ar fi păcat să plece, s-o ia de la capăt. Important e să continue să joace la Rangers, este iubit, se simte bine. E păcat să pleci de la o echipă unde spectatorii te iubesc şi tu te simţi bine”, a declarat Gică Popescu.

