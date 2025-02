Edi Iordănescu a început negocierile! Echipa care încearcă să-l convingă să semneze: „Are și alte variante pe listă” - Antena Sport

„Coman e un jucător cu fler şi talent. Are abilitatea de a face diferenţa în fiecare meci, datorită personalităţii şi ambiţiei sale de a-şi demonstra calităţile pe teren. Cred că poate face o treabă bună la Cagliari, dar trebuie să fie înţeles ca jucător. De asta are nevoie de suportul potrivit din partea tuturor. Va avea nevoie de timp pentru a se adapta în Italia şi în fotbalul italian, în special după experienţa din Qatar. Serie A are un cu totul alt nivel în ceea ce priveşte tactica, intensitatea şi timpul de joc.

Poziţia lui ideală e de aripă stânga, dar poate juca şi în centru. Cu siguranţă nu e pivot sau un număr nouă clasic, poate juca doar ca atacant în anumite situaţii speciale şi în anumite meciuri. Îi place să coboare în defensivă, nu va sta niciodată cu spatele la poartă prea mult timp. Va căuta mereu mingea.

Florinel a jucat pentru a câştiga campionate şi de asemenea, în competiţii europene, chiar şi la echipa naţională, aşa cum s-a întâmplat la EURO 2024. Are experienţă internaţională şi asta îl poate ajuta, dar ar putea să nu fie de ajuns. Serie A e unul dintre cele mai complicate campionate şi Cagliari luptă pentru a rămâne în prima ligă. Cunosc nivelul fotbalului vostru şi nu va fi uşor pentru el, dar cu suportul potrivit, poate aduce calitate şi poate ajuta echipa. Antrenorul, staff-ul şi tot grupul trebuie să-l ajute să se adapteze rapid şi să înţeleagă dinamica jocului, pentru ca el cu siguranţă să-şi aducă contribuţia”, a declarat Edi Iordănescu, în presa din Italia.