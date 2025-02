Cum l-a descris Edi Iordănescu pe Florinel Coman, în presa din Italia! De ce va avea nevoie "Mbappe" pentru a se impune la Cagliari: "Nu va fi uşor" - Antena Sport

Edi Iordănescu a oferit un interviu în presa din Italia şi a vorbit despre Florinel Coman. Fostul selecţioner l-a lăudat pe „Mbappe”, care a fost împrumutat de Cagliari de la Al Gharafa, până în vară.

Iordănescu Jr consideră însă că Florinel Coman va avea o misiune dificilă în Serie A. Acesta a declarat că internaţionalul român trebuie să fie înţeles şi toţi cei de la Cagliari trebuie să-l ajute să se adapteze rapid.

Cum l-a descris Edi Iordănescu pe Florinel Coman, în presa din Italia, după transferul la Cagliari

Totodată, Edi Iordănescu a subliniat talentul lui Florinel Coman şi le-a dezvăluit italienilor pe ce poziţie se simte acesta cel mai bine în teren. Fostul selecţioner a amintit şi de faptul că „Mbappe” are experienţă internaţională, ţinând cont că a evoluat şi la EURO 2024.

„Coman e un jucător cu fler şi talent. Are abilitatea de a face diferenţa în fiecare meci, datorită personalităţii şi ambiţiei sale de a-şi demonstra calităţile pe teren. Cred că poate face o treabă bună la Cagliari, dar trebuie să fie înţeles ca jucător. De asta are nevoie de suportul potrivit din partea tuturor. Va avea nevoie de timp pentru a se adapta în Italia şi în fotbalul italian, în special după experienţa din Qatar. Serie A are un cu totul alt nivel în ceea ce priveşte tactica, intensitatea şi timpul de joc.

Poziţia lui ideală e de aripă stânga, dar poate juca şi în centru. Cu siguranţă nu e pivot sau un număr nouă clasic, poate juca doar ca atacant în anumite situaţii speciale şi în anumite meciuri. Îi place să coboare în defensivă, nu va sta niciodată cu spatele la poartă prea mult timp. Va căuta mereu mingea.