"Contează enorm!" Marius Șumudică a făcut calculele calificării pentru România! Cum pot ieși tricolorii din grupa de la EURO - Antena Sport

Fostul atacant a mai subliniat că unitatea din grupul naţionalei reprezintă un mare plus pentru „tricolori”, care sunt dornici să intre în istoria României.

„Nu am primit niciun gol în primul meci și nu am primit gol nici în meciurile amicale, iar asta reprezintă un plus. Apoi, plecând de la apărare, putem să-i prindem pe contraatac pe belgieni. Asta, chiar dacă, individual, au jucători fantastici, mai bine cotați față de ai noștri. Dar grupul câștigă meciuri și campionate.

Băieții vor să intre în istoria României. Am remarcat unitatea de grup. Și am remarcat acest lucru nu acum, după victoria cu Ucraina, ci de când am ajuns în Germania.

Se observă că fac totul împreună, nu există animozități”, a declarat Marius Niculae, conform digisport.ro.