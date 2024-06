"Vor să intre în istoria României!" "Tricolorii" sunt gata de duelul "de foc" de la EURO! Cum vor să o surprindă pe Belgia - Antena Sport

Marius Niculae a declarat că „tricolorii” sunt gata de duelul „de foc” de la EURO 2024, cu Belgia. Oficialul FRF a declarat că elevii lui Edi Iordănescu vor să scrie încă o pagină de istorie pentru România.

România a învins Ucraina, în primul meci de la EURO 2024, şi se pregăteşte acum de duelul cu Belgia. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 22:00, şi va fi în format live text, pe AS.ro.

„Tricolorii” sunt gata de duelul „de foc” de la EURO, cu Belgia

Marius Niculae a declarat că „tricolorii” o pot surprinde pe Belgia pe contraatac. Acesta nu se teme înaintea partidei „de foc” de sâmbătă, fiind convins că elevii lui Edi Iordănescu pot obţine un rezultat pozitiv.

Fostul atacant a mai subliniat că unitatea din grupul naţionalei reprezintă un mare plus pentru „tricolori”, care sunt dornici să intre în istoria României.

„Nu am primit niciun gol în primul meci și nu am primit gol nici în meciurile amicale, iar asta reprezintă un plus. Apoi, plecând de la apărare, putem să-i prindem pe contraatac pe belgieni. Asta, chiar dacă, individual, au jucători fantastici, mai bine cotați față de ai noștri. Dar grupul câștigă meciuri și campionate.