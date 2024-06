Edi Iordănescu ştie ce se va întâmpla la Ucraina - Belgia, meci de maxim interes pentru România! Pronosticul oferit - Antena Sport

Această echipă are o identitate, oamenii încep să o înveţe. După calificarea care a venit, după mult timp, unul dintre cele mai mari câştiguri este că ne-au regăsit spiritul şi ne-am recâştigat demnitatea. Iar aceste lucruri au fost observate rapid de suporterii echipei naţionale. Sunt lucruri pe care le-am câştigat, trebuie să persiste în timp, indiferent ce se va întâmpla. Trebuie să învăţăm să ţinem de lucrurile bune.

(N.r. Despre Slovacia) Slovacia reprezintă una dintre cele mai bine organizate echipe de la acest turneu final, îmi asum ce spun. Are un antrenor care are o şcoală solidă în spate, îl respect şi îl apreciez. Echipa e foarte echilibrată, matură, cu experienţă, ştie ce înseamnă un turneu final. Are şi o zi în plus faţă de noi, dar mâine nu mai e vorba de oboseală, de presiune, e vorba doar de inima mare a naţionalei care trebuie să bată cu tărie. Nu vedem alt scenariu”, a declarat Edi Iordănescu, la conferinţa de presă.