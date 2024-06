"Pregătiţi-vă, drumul continuă!" Edi Iordănescu, mesaj de luptă înainte de Slovacia - România: "Moment istoric pentru naţională!" - Antena Sport

Edi Iordănescu, mesaj de luptă înainte de Slovacia - România Edi Iordănescu, în timpul unei conferinţe de presă Edi Iordănescu a transmis un mesaj de luptă, înainte de Slovacia – România, duelul decisiv de la EURO 2024. Selecţionerul le-a transmis fanilor să se pregătească, deoarece „tricolorii” nu îşi vor încheia parcursul la turneul final, după meciul cu Slovacia. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ România mai are nevoie de un punct, pentru a se califica în optimile Campionatului European. Partida cu Slovacia se va juca mâine, de la ora 19:00, şi va fi în format live text, pe AS.ro. Edi Iordănescu, mesaj de luptă înainte de Slovacia – România Edi Iordănescu a fost întrebat şi despre speculaţiile privind un posibil „blat” la meciul României, dat fiind faptul că un rezultat de egalitate ar califica ambele naţionale în optimi. Selecţionerul a transmis că „tricolorii” se vor gândi doar la calificare, în timpul partidei. De asemenea, Edi Iordănescu a transmis că naţionala se află în faţa unui moment istoric, fiind o mare posibilitate ca „tricolorii” să iasă din nou din grupe la un turneu final, după 24 de ani. „Suntem în faţa unui moment istoric pentru echipa naţională, un moment special. În faţa celui mai frumos moment al carierelor noastre. Suntem pregătiţi să primim acest moment cu bucurie, entuziasm, echilibru dar şi cu mare responsabilitate. Reclamă

Această echipă are o identitate, oamenii încep să o înveţe. După calificarea care a venit, după mult timp, unul dintre cele mai mari câştiguri este că ne-au regăsit spiritul şi ne-am recâştigat demnitatea. Iar aceste lucruri au fost observate rapid de suporterii echipei naţionale. Sunt lucruri pe care le-am câştigat, trebuie să persiste în timp, indiferent ce se va întâmpla. Trebuie să învăţăm să ţinem de lucrurile bune.

Pregătiţi-vă! Drumul continuă. (N.r. Ce făceai în vara anului 2000) Trăiam cu sufletul la gură, la mine în familie echipa naţională reprezintă enorm. Am crescut cu asta. Trăiam cu entuziasm fiecare moment, acum dacă sunt aici, sunt în fruntea responsabilităţii, toate resursele mele le pun pentru acest pas, ieşirea din grupe, aşa cum ne-am propus.

(N.r. Despre Slovacia) Slovacia reprezintă una dintre cele mai bine organizate echipe de la acest turneu final, îmi asum ce spun. Are un antrenor care are o şcoală solidă în spate, îl respect şi îl apreciez. Echipa e foarte echilibrată, matură, cu experienţă, ştie ce înseamnă un turneu final. Are şi o zi în plus faţă de noi, dar mâine nu mai e vorba de oboseală, de presiune, e vorba doar de inima mare a naţionalei care trebuie să bată cu tărie. Nu vedem alt scenariu.

Am analizat bine, am încercat să gestionăm situaţia bine, să ne redresăm cât mai repede. Meciul cu Belgia a fost cel mai solicitant, de când am fost la echipa naţională. Mult efort, intensitate. Asta te afectează, dar de asta suntem 26 de jucători, fiecare trebuie să fie pregătit. Am încredere mare în echipă, în resursele noastre, în tot ce am construit. Mâine la ora meciului, indiferent cine intră pe teren, trebuie să fie pregătit total. (N.r. Despre un rezultat de egalitate) Se vorbeşte, reacţia noastră e echilibrată, concentrare maximă pentru obiectiv. Jucăm pentru calificare, ne dorim locul unu, suntem de la început pe locul unu, ne dorim să terminăm acolo. Dacă vom câştiga grupa, avem anumite avantaje, zile în plus de recuperare, şi alţi adversari. E o echipă foarte exactă, cu complexitate de joc, angrenată total în joc. Sunt jucători cu exprimare coerentă, trei patru jucători care sunt pilonii echipei. E o echipă solidă, va fi o luptă a puterii mentale mâine, ambele echipe au şanse să meargă mai departe. Am mare încredere în potenţialul băieţilor noştri. Poate nu am fost mereu atât de competitivi pentru astfel de competiţii. Belgia este nu întâmplător o forţă mondială, ne-a pus în dificultate, dar cu puţină şansă, în mod special în prima repriză, puteam să obţinem mai mult”, a declarat Edi Iordănescu, la conferinţa de presă. Calculele calificării „tricolorilor” în optimile EURO 2024, după egalul dintre Croaţia şi Italia. Rezultat perfect pentru România Croaţia, echipa care a încheiat pe locul 3 în Grupa B, are doar 2 puncte, ceea ce înseamnă că şansele de a se califica în optimi au scăzut considerabil. În acest moment, România este sigură că va fi peste cel puţin o echipă în clasamentul echipelor care termină pe locul 3. „Tricolorii” au 3 puncte şi golaveraj +1. Mai mult, Ungaria, echipa de pe locul 3 din Grupa A, are golaveraj -3, ceea ce înseamnă că echipa lui Edi Iordănescu trebuie să piardă la o diferenţă de 5 goluri cu Slovacia, pentru a fi sub Ungaria, în cazul în care va termina pe locul 3.

De asemenea, un alt lucru deosebit de important este ca Ucraina să nu o învingă pe Belgia, în cazul în care România va fi învinsă de Slovacia. În acest caz, tricolorii vor încheia grupa pe ultimul loc și vor fi eliminați de la turneul final.

România poate primi un ajutor uriaş şi din Grupa C de la EURO 2024, acolo unde orice rezultat de egalitate înseamnă că echipa clasată pe locul 3 nu poate avea mai mult de trei puncte.

Însă, de notat este faptul că România se poate califica direct, de pe una dintre primele două poziții ale grupei, în cazul în care obțin un rezultat pozitiv cu Slovacia.