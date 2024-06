Florin Niță, discurs de mare campion înainte de România - Olanda: "Îmi doresc să nu mă opresc aici" - Antena Sport

Florin Niţă a ratat transferul. Dezvăluirile după Europeanul senzaţional făcut de portarul României

Florin Niţă a ratat transferul care îi putea aduce mai multe minute jucate în sezonul precedent. Florin Bratu a fost cel care a fost aproape de a-l aduce la Karmiotissa, la începutul campaniei precedente.

Cele două părţi nu au ajuns la un numitor comun şi portarul de 36 de ani a avut o evoluţie sub comanda lui Marius Şumudică, una care l-a propulsat în postura de titular al naţionalei lui Edi Iordănescu.

”Anul trecut, pe vremea aceasta, am negociat eu cu Florin Niță. Am vrut să-l iau în Cipru la Karmiotissa. El nu juca atunci. Am fost foarte aproape. Au lipsit mici detalii.

Din păcate, președintele clubului de atunci a considerat că nu a putut să meargă mai departe. Au foarte mici diferențe. El și-a dorit să vină.

Nu avea echipă atunci. U Cluj a mai fost aproape de el. Eu mă bucuram dacă venea. Dar poate e mai bine că nu a venit. Ne-am salvat totuși de la retrogradare”, a spus Florin Bratu, citat de digisport.ro.