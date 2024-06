Florin Niţă a ratat transferul. Dezvăluirile după Europeanul senzaţional făcut de portarul României - Antena Sport

Florin Niţă a ratat transferul care îi putea aduce mai multe minute jucate în sezonul precedent. Florin Bratu a fost cel care a fost aproape de a-l aduce la Karmiotissa, la începutul campaniei precedente.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cele două părţi nu au ajuns la un numitor comun şi portarul de 36 de ani a avut o evoluţie sub comanda lui Marius Şumudică, una care l-a propulsat în postura de titular al naţionalei lui Edi Iordănescu.

Rapid, cluburi din Turcia şi Arabia Saudită e află acum pe urmele portarului care a apărat spectaculos la acest EURO 2024, ajutând echipa noastră să se califice în optimile competiţiei, acolo unde ne vom duela cu Olanda, marţi, de la ora 19:00, live text pe as.ro.

Florin Niţă a ratat transferul. Dezvăluirile după Europeanul senzaţional făcut de portarul României

”Anul trecut, pe vremea aceasta, am negociat eu cu Florin Niță. Am vrut să-l iau în Cipru la Karmiotissa. El nu juca atunci. Am fost foarte aproape. Au lipsit mici detalii.

Din păcate, președintele clubului de atunci a considerat că nu a putut să meargă mai departe. Au foarte mici diferențe. El și-a dorit să vină.