Julian Nagelsmann, în extaz după Germania - Scoţia 5-1: "Flămânzi și lacomi" - Antena Sport

Julian Nagelsmann a fost în extaz după Germania – Scoţia 5-1. Nemţii au făcut spectacol în meciul de deschidere de la EURO 2024.

Julian Nagelsmann a fost extrem de mulţumit după debutul furios al Germaniei la EURO 2024 şi a spus că victoria este pe deplin meritată.

Julian Nagelsmann, în extaz după Germania – Scoţia 5-1

„În primele 20 de minute am fost impresionanți… am marcat două goluri timpurii și, în general, am fost foarte concentrați și focalizați. Am continuat, flămânzi și lacomi, a fost o victorie pe deplin meritată împotriva unei echipe care a avut un jucător mai puțin”, a spus Julian Nagelsmann după Germania – Scoţia 5-1.

Germania – Scoţia 5-1! Nemţii au făcut show

Meciul Germania – Scoţia 5-1, primul duel de la EURO 2024, a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Germania, ţara gazdă, a jucat în meciul de deschidere de la Campionatul European cu Scoţia, într-un duel care contează pentru Grupa A, din care mai fac parte Ungaria şi Elveţia.

Wirtz, Musiala, Havertz, Fullkrug şi Emre Can au marcat pentru naţionala antrenată de Julian Nagelsmann. Rudiger şi-a dat autogol în minutul 87. Scoţienii au punctat astfel, cu noroc, pe tabelă.