Nicolae Stanciu, copleşit de emoţii la întâlnirea cu Olimpiu Moruţan: "Mi s-a rupt inima când l-am văzut în ghips şi cârje!" - Antena Sport

Nicolae Stanciu, copleşit de emoţii la întâlnirea cu Olimpiu Moruţan Captură AntenaSport Nicolae Stanciu a fost copleşit de emoţii la întâlnirea cu Olimpiu Moruţan din cantonamentul naţionalei. Moruţan ratează EURO 2024 din cauza unei accidentări, dar a ţinut să vină şi să le transmită un mesaj de încurajare colegilor săi. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Nicolae Stanciu, căpitanul naţionalei României, a fost unul dintre cei mai emoţionaţi jucători în momentul în care l-a văzut pe Olimpiu Moruţan în cantonament. Stanciu a promis că va juca şi cu gândul la Moruţan la Campionatul European din Germania. Nicolae Stanciu, copleşit de emoţii la întâlnirea cu Olimpiu Moruţan „Suntem pregătiţi toţi, ne-am antrenat foarte bine în această săptămână. Avem aceste două meciuri să punem la punct ultimele detalii. Ce îmi doresc cel mai mult este să ajungem cu toţii sănătoşi în Germania. Mingile sunt foarte bune, normal că se simte atmosfera de EURO. Ştiam că va veni Olimpiu pentru că am ţinut legătura cu el. Ne-am bucurat mult. Într-un fel, mi s-a rupt şi inima când l-am văzut în ghips şi în cârje, ştim prin ce trece. Este un caracter frumos, este mereu pozitiv, mai mult el ne-a dat acest optimism. Sperăm să mai vină pentru că ştie cât de mult în iubim. Vom juca şi cu gândul la el la acest EURO. Ar fi super să fie stadionul plin cu Liechstenstein. Toată România este alături de noi în această perioadă. Noi îi aşteptăm pe fani să vină în număr mare şi în Germania”, a spus Nicolae Stanciu în exclusivitate pentru AntenaSport. Olimpiu Moruţan şi-a vizitat colegii de la echipa naţională, înainte de EURO 2024 Olimpiu Moruţan şi-a vizitat colegii de la echipa naţională, înainte de EURO 2024. Internaţionalul român de 25 de ani s-a accidentat grav la echipa de club şi va rata Campionatul European din Germania.

Moruţan s-a operat pe 25 aprilie, chiar de ziua sa, după ce a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile, iar acum se recuperează. Înaintea ultimelor două meciuri de pregătire premergătoare Campionatului European din această vară, Olimpiu Moruţan a fost la Mogoşoaia, acolo unde şi-a vizitat coechipierii. Moruţan a fost primit cu braţele deschise, iar jucătorii lui Edi Iordănescu s-au bucurat foarte mult să îşi revadă colegul.

România va mai disputa două meciuri de pregătire înainte de EURO 2024, cu Bulgaria şi Liechtenstein, ambele pe stadionul Steaua. Partida cu Liechtenstein va avea loc vineri, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

