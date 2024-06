"Nu mă feresc să o spun!" Dorinel Munteanu, cuvinte uriaşe pentru "tricolori", după victoria răsunătoare cu Ucraina de la EURO - Antena Sport

Dorinel Munteanu, cuvinte uriaşe pentru "tricolori", după victoria răsunătoare cu Ucraina de la EURO Jucătorii naţionalei, în timpul meciului cu Ucraina/ Profimedia Dorinel Munteanu a avut cuvinte uriaşe pentru „tricolori”, după victoria răsunătoare cu Ucraina, din primul meci de la EURO 2024. Fostul internaţional a declarat că jocul prestat de elevii lui Edi Iordănescu i-a amintit de jocul prestat de „Generaţia de Aur”. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ România a avut parte de un debut de vis la EURO 2024. „Tricolorii” au învins-o cu 3-0 pe Ucraina, Nicolae Stanciu, Răzvan Marin şi Denis Drăguş marcând golurile victoriei. Dorinel Munteanu, cuvinte uriaşe pentru „tricolori”, după victoria răsunătoare cu Ucraina de la EURO Dorinel Munteanu a declarat că s-a simţit mândru, după succesul uriaş obţinut de echipa naţională. Acesta a transmis că „tricolorii” au demonstrat că s-au calificat pe merit la turneul final din Germania, mărturisind că jucătorii Ucrainei „i-au luat de sus” pe aceştia. De asemenea, „Munti” şi-a amintit de contraatacurile „Generaţiei de Aur”, după ce a văzut jocul prestat de jucătorii lui Edi Iordănescu. Acesta a mai menţionat că a fost de departe cel mai bun meci al naţionalei, din mandatul lui Iordănescu Jr. „Din punctul meu de vedere, a fost un meci extraordinar de reușit, chiar fabulos, al naționalei noastre. România a avut o atitudine incredibilă, care, cel puțin mie, îmi dă speranță că poate fi un nou început pentru națională. Mie, ca fost internațional, îmi dă speranțe foarte mari. Reclamă

Reclamă 4

Nu neapărat scorul, dar jocul, atitudinea, implicarea jucătorilor, toate au fost perfecte, nu am dat nicio șansă adversarilor. Eu m-am simțit mândru, ca fost internațional, ca român care a jucat 10 ani în Germania. S-a văzut că nu ne-am dus acolo la număr, că suntem acolo pe merit și mai ales că putem să contăm.

Ucraina probabil ne-a luat de sus, cu toate vedetele ei. Dar nu i-am lăsat nicio șansă. Am jucat exact, perfect, în apărare, la mijloc și în atac. Contraatacurile jucătorilor noștri de azi mi-au adus aminte de noi, de contraatacurile noastre rapide de la Mondialul din ’94.

Da, nu mă feresc s-o spun, au fost momente de joc când mi-au reamintit de noi, cei de acum 30 de ani. Eu așa am simțit. Iar România a câștigat fără niciun dubiu. A fost de departe cel mai bun meci al naționalei sub comanda lui Edward Iordănescu.

Reclamă

Da, putem să visăm. Mai ales și cu această susținere din partea oamenilor. M-a impresionat enorm câți români au fost la meci, cu câtă căldură le-au fost alături băieților”, a declarat Dorinel Munteanu, conform gsp.ro. Ce cotă incredibilă are România la calificarea în „optimile” EURO 2024 Iată ce cotă incredibilă are România la calificarea în „optimile” EURO 2024, după victoria categorică cu Ucraina, scor 3-0. Jucătorii lui Edi Iordănescu au obţinut un succes senzaţional şi sunt pe primul loc în Grupa E. Tricolorii sunt la egalitate de puncte cu Slovacia, dar au golaveraj superior. Au fost surprize uriaşe, care au dat peste cap calculele. Naţionala României a umilit Ucraina, iar marea favorită a grupei a cedat surprinzător. Belgia pierdut în faţa Slovaciei, într-un meci în care Romelu Lukaku a avut două goluri anulate cu VAR. Imediat după finalul confruntării Belgia – Slovacia, scor 0-1, bookmakerii au stabilit cotele pentru calificarea în optimile de finală. Reprezentativa României este văzută cu cele mai mari şanse la accederea în fazele eliminatorii, pentru prima dată după 24 de ani. Tot atât timp trecuse şi de când tricolorii nu mai câştigaseră vreun meci la o ediţie de Campionat European. Cotele actualizate, din Grupa E, la calificarea în optimile de finală: România – 1.10

Slovacia – 1.18

Belgia – 1.25

Ucraina – 2.65