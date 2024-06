"Plecăm cu un singur gând!" Florinel Coman, mesaj de luptă înainte de Slovacia - România! Promisiune uriașă pentru fani - Antena Sport

Florinel Coman a transmis un mesaj de luptă înainte de Slovacia – România! Tricolorul a vorbit despre partida care ne poate duce în „optimile” EURO 2024.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida dintre Slovacia și România va începe de la ora 19:00. Ultimul duel al tricolorilor, din faza grupelor, va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Florinel Coman, mesaj de luptă înainte de Slovacia – România!

Florinel Coman a transmis că echipa națională se gândește doar la victorie, înaintea partidei cu Slovacia. De asemenea, acesta a transmis și un mesaj pentru fani și a spus că echipa națională va da totul pe teren, pentru a-i face fericiți.

„(n.r. Ce sentinement te încearcă? Va fi un stadion plin de tricouri galbene?) Da, e clar că ne-au încurajat foarte mult, am văzut aceste imagini cu fanii care au venit în număr extrem de mare și la acest meci cum au făcut-o pe parcursul acestui EURO.

Țin doar să spun că vrem să-i facem fericți în această seară. Toată săptămâna am lucrat la mental, am vorbit între noi, am făcut ședințe. Plecăm doar cu un singur gând în cap și acela de a ieși victorioși. Nu ne gândim la nimic decât la victorie în această seară.