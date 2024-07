Răzvan Marin, mesaj emoţionant pentru fanii români: "Povestea noastră continuă! Am demonstrat că suntem o familie!" - Antena Sport

Răzvan Marin, mesaj emoţionant pentru fanii români Profimedia Răzvan Marin a transmis un mesaj emoţionant pentru fanii români. Golgheterul României de la EURO 2024, cu două goluri marcate, le-a mulţumit fanilor pentru sprijinul uriaş şi a promis noi realizări ale echipei naţionale. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Răzvan Marin a marcat două goluri pentru România la EURO 2024. Marin a marcat cu Ucraina şi cu Slovacia, cele două meciuri pe care naţionala lui Edi Iordănescu nu le-a pierdut. Răzvan Marin, mesaj emoţionant pentru fanii români “Drumul nostru la EURO 2024 se opreşte aici, însă povestea noastră continuă! Vă mulţumim din inimă pentru susţinerea necondiţionată şi pentru energia pe care ne-aţi oferit-o la fiecare meci. Am luptat cu toată forţa, am dat tot ce am avut mai bun şi am simţit în fiecare moment sprijinul vostru necondiţionat. Împreună am trăit momente de neuitat şi am demonstrat că suntem o echipă unită, pe teren şi în tribune, ca suntem o familie. Vom continua să muncim din greu şi să învăţăm din fiecare experienţă, pentru a reveni mai puternici. Mulţumim pentru tot şi rămâneţi alături de noi în această călătorie! Hai ROMANIA!”, a transmis Răzvan Marin pe reţelele de socializare. Reclamă

Reclamă 4

Răzvan Marin, după România – Olanda 0-3

Răzvan Marin a avut o primă reacţie după ce România a pierdut partida cu Olanda, scor 0-3, şi a fost eliminată de la EURO 2024. Marin a reuşit un gol de senzaţie în partida cu Ucraina, dar şi cel din meciul cu Slovacia care ne-a calificat în optimile de finală.

„Suntem dezamăgiţi, suntem supăraţi că nu am reuşit să trecem mai departe. Ca să facem lucruri mai frumoase, trebuie să muncim mai mult să ne batem cu echipe ca Olanda. În primele 20 de minute, am controlat meciul, am dominat. Olanda ştiţi că este o echipă puternică. A fost greu, dar cred că ieşim cu capul sus după acest meci. Au fost extraordinar, le mulţumim enorm pentru că am simţit sprijinul lor şi din stadion, şi din afara stadionului. Ne pare rău că nu am reuşit să îi bucurăm. Ne doream mult şi eram încrezător că puteam trece mai departe. Olanda a fost echipa mai puternică şi a meritat„, a spus Răzvan Marin la sport.ro.

România – Olanda 0-3, în optimi la EURO 2024. Naţionala României, OUT de la EURO 2024. „Tricolorii” au luptat admirabil

Tricolorii au început curajos meciul de la Munchen, fără ocazii mari de gol, dar stând sus în teren, la pressing. Dennis Man a şutat puţin peste poartă în minutul 13, dar olandezii au deschis scorul în minutul 20. Cody Gakpo a primit pe stânga, l-a depăşit pe Raţiu şi a şutat la colţul scurt, fără speranţe pentru Niţă. Replica noastră a venit în minutul 24, când Man a primit în careu, de la Stanciu, dar a trimis pe lângă poartă din poziţie bună. Drăguşin a intervenit salvator la o pasă care putea ajunge la Depay, în minutul 27, iar în minutul 31 a respins în corner centrarea lui Dumfries.

Reclamă

Acelaşi Dumfries s-a ciocnit violent cu Mogoş, în minutul 33, iar jucătorul nostru a fost nevoit să părăsească terenul. Pe final de repriză atacurile olandezilor s-au intensificat, însă fără rezultat pe tabela de marcaj. Elevii lui Iordănescu au intrat bine în repriza secundă, însă Racoviţan a salvat un gol pentru adversari, în minutul 53, respingând din faţa porţii. Şutul lui Drăguş, din minutul 59, a fost blocat, iar după zece minute Cody Gakpo a înscris, însă golul a fost anulat după consultarea VAR. Presiunea olandeză a dat rezultate în minutul 83, când Malen a înscris pentru 2-0. Pe final acelaşi Malen a stabilit rezultatul final, 3-0 în minutul 90+3, şi echipa Ţărilor de Jos merge mai departe, în sferturi.