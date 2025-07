Florin Tănase, reacţie fermă după faza controversată din FCSB - CFR Cluj 2-1: "Aşa ceva nu am mai văzut" - Antena Sport

“Se simte bine, e frumos. Suntem foarte fericiţi, ne doream acest trofeu pentru încrederea noastră, e pe deplin meritat, am avut ocazii foarte mari, puteam să marcăm multe goluri. La 1-0, fault, s-a făcut 1-1. Mi-a dat cu cotul în ureche, a zis că nu m-a atins. Aşa ceva nu am întâlnit. A spus că nu m-a atins…dar nu mai contează.

Clubul acesta e obişnuit să adune trofee, e în ADN-ul clubului. Mereu Steaua a câştigat, a dominat fotbalul românesc. Ne dorim să facem asta. Nu mai are nimic în comun cu vechiul stadion Steaua. Am jucat aici şi înainte, dar nu mai are nimic de-a face cu vechiul stadion.

E bine că avem calitate, această calitate trebuie pusă în slujba echipei. Dacă n-o vom face, vom avea probleme. Dar nu se pune problema, ne punem în slujba echipei. Cu siguranţă vom face un an frumos.

Din păcate, s-au accidentat. Sperăm să nu fie nimic grav la Alibec. Bîrligea va sta vreo trei săptămâni, avem nevoie de ei, sperăm să se întoarcă cât mai repede. Sper să fie ok.