Reacţia scoţienilor după "ordinul" lui Anghel Iordănescu de a-l lăsa acasă pe Ianis Hagi, la EURO 2024, dacă nu va juca la Alaves - Antena Sport

Hagi a fost una dintre vedetele lui Rangers sub conducerea lui Steven Gerrard, dar o accidentare la genunchi survenită dintr-o ciocnire împotriva lui Stirling Albion l-a făcut să lipsească timp de aproape un an. În acel timp, Rangers l-a numit antrenor pe Michael Beale, iar Hagi a plecat sub formă de împrumut Alaves în vară.

Ar fi fost aproape o certitudine să se alăture echipei lui Edward Iordănescu în vară dacă ar juca în mod constant, dar, cu doar 13 meciuri în tot sezonul, înseamnă că nu a reușit să aibă un impact prea mare în Peninsula Iberică. Fostul antrenor al echipei naționale, Anghel Iordănescu, i-a spus actualului selecționer să-l lase acasă pe Hagi, în cazul în care nu va fi la curent cu ceea ce se întâmplă în acest sezon”, au notat cei de la glasgowlive.co.uk.

Anghel Iordănescu a lansat un avertisment teribil pentru Ianis Hagi înainte de EURO 2024. Fostul selecţioner a dezvăluit că mijlocaşul lui Deportivo Alaves riscă să nu facă parte din lotul lui Edi Iordănescu.

Întrebat dacă Ianis Hagi sau Florinel Coman ar putea fi chemaţi chiar dacă nu joacă meci de meci, Anghel Iordănescu a răbufnit. I-a cerut lui Edi Iordănescu să nu repete greşelile pe care el le-a făcut în trecut.

„(Păi, Ianis Hagi să spunem că e rezervă. Nu-l chemi la Euro?) Acasă! Nu poți să joci, hai să lămurim lucrurile. Fotbalul nostru suferă din punct de vedere fizic, al angajamentului, fotbalul nostru mai suferă prin ritmul de joc. Prin viteza de joc, dacă și așa suntem o nație care nu prea ne convine angajamentul și agresivitatea, determinarea adversarului, atunci cum poți să faci față la un campionat european dacă tu nu ești în ritm, pregătit, nu ai jocuri în picioare.

A, un meci poți să faci, o joci din talent, dorință. Dar, să joci trei meciuri la un asemenea nivel înseamnă că practic tragi echipa tu în jos. Eu sper că și Ianis Hagi și Rațiu și Răzvan Marin și Pușcaș și cine mai vreți dumneavoastră, sper că vor juca și își vor ridica nivelul de joc, de exprimare și vor convinge la echipele lor de club antrenorii pe care-i au„, a declarat Anghel Iordănescu la fanatik.ro.