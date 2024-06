"România respiră!" Dorinel Munteanu, plecăciuni în faţa "tricolorilor" după calificarea istorică în optimile EURO 2024 - Antena Sport

Dorinel Munteanu a făcut plecăciuni în faţa „tricolorilor”, după calificarea istorică în optimile EURO 2024. Fostul internaţional a avut doar cuvinte de laudă la adresa elevilor lui Edi Iordănescu, după performanţa remarcabilă reuşită la turneul final din Germania.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România a remizat cu Slovacia, scor 1-1, în ultimul meci al grupelor. „Tricolorii” se vor duela cu Olanda în optimi, meciul urmând să se dispute marţi, de la ora 19:00, la Munchen.

„România respiră!” Dorinel Munteanu, plecăciuni în faţa „tricolorilor” după calificarea în optimile EURO 2024

Dorinel Munteanu a apreciat dăruirea jucătorilor naţionalei, din timpul meciului cu Slovacia. Acesta a subliniat faptul că „tricolorii” au reuşit să revină în joc şi să egaleze rapid, după ce au fost conduşi.

De asemenea, fostul internaţional a declarat că România a stabilit o nouă bornă istorică, dat fiind faptul că echipa naţională nu s-a mai calificat în fazele eliminatorii ale unui turneu final, de 24 de ani.

„A fost așa cum am mai spus. Jocul Românei, dăruirea celor din teren mi-au dat încredere și în această seară. A fost greu, absolut, cum era și normal să fie un joc de calificare. Am și suferit, am fost conduși, dar ne-am revenit, am echilibrat balanța, am egalat și acum toți suntem fericiți. România respiră, prin calificare, prin dragostea suporterilor, care au revenit alături de echipă cum era pe vremea noastră.