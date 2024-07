Toni Kroos, prima reacţie după ultimul lui meci din carieră: "Putem fi mândri"! A rămas minute bune pe teren după ultimul fluier! - Antena Sport

Toni Kroos a oferit prima reacţie după ultimul lui meci din carieră. Kroos a fost şi ultimul jucător german care a atins balonul în sfertul de finală pierdut cu Spania.

Kroos a executat o lovitură liberă la ultima fază a meciului, iar portarul Unai Simon a prins cu lejeritate balonul.

Toni Kroos, prima reacţie după ultimul lui meci din carieră: „Putem fi mândri”! A rămas minute bune pe teren după ultimul fluier!

Toni Kroos a avut nevoie de mai multe minute pentru a părăsi terenul de joc după ultimul fluier al centralului Anthony Taylor.

Nacho, Carvajal, Joselu, Muller, dar şi adversarul Aymeric Laporte au mers să îl îmbrăţişeze pe Toni Kroos după ultimul meci din cariera jucătorului german.

„A fost un meci în care am dat tot ce am avut. Am fost aproape. Asta face înfrângerea și mai amară.