"Tricolorii", taxaţi de Marius Şumudică, după înfrângerea cu Belgia! Faza care l-a uluit: "Nu am văzut în viaţa mea aşa ceva!" - Antena Sport

„Tricolorii”, taxaţi de Marius Şumudică, după înfrângerea cu Belgia! Faza care l-a uluit: „Nu am văzut în viaţa mea aşa ceva!”

România a fost învinsă de Belgia, însă are în continuare şanse mari să se califice în optimile EURO 2024. „Tricolorii" se vor duela cu Slovacia, miercuri, de la ora 19:00. „Tricolorii", taxaţi de Marius Şumudică, după înfrângerea cu Belgia Marius Şumudică a declarat că apărarea României a greşit la golul secund marcat de Belgia. „Şumi" consideră că defensiva a avut de suferit pe parcursul meciului, subliniind şi faza la care Romelo Lukaku a avut un gol anulat. De asemenea, Şumudică a transmis că unii jucători ar fi trebuit să joace mai mult pe fază defensivă, mărtusind că Florinel Coman nu ar fi trebuit schimbat din primul 11. „Eu nu am văzut în viața mea să iei gol din aut de poartă. Minge lungă de 80 de metri… E lege, unul sare, ceilalți trei fac pâlnie în spatele său. Aceeași problemă între fundașii centrali și la golul anulat al lui Lukaku. Scapă printre fundașii centrali, după care marchează. Au fost niște greșeli personale, după părerea mea. Eu nu îl văd pe Edi responsabil de rezultat. Sunt mult mai puternici decât noi. Nu ne-au bătut la jocul de echipă, ne-au bătut individual. Ei aveau superioritate la mijloc. Onana a jucat fără om. În spatele lui Stanciu și Răzvan Marin intrau Tielemans și Kevin De Bruyne și primeau mingea. Noi, dacă nu am fost compacți cum am fost cu Ucraina, nu am mai putut să îi prindem.

Ei aveau superioritate la mijloc. Onana a jucat fără om. În spatele lui Stanciu și Răzvan Marin intrau Tielemans și Kevin De Bruyne și primeau mingea. Noi, dacă nu am fost compacți cum am fost cu Ucraina, nu am mai putut să îi prindem.

Nu avem fundaș stânga. Nu ai cum să schimbi linia de fund după ce câștigi cu 3-0. Dacă nu se îmbolnăvea Mihăilă la primul meci, tot el ar fi început. Din punct de vedere defensiv, Coman a jucat bine cu Ucraina. Coman și-a făcut treaba într-un sistem al Ucrainei 4-2-3-1″, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.

Toate calculele pentru calificarea României în „optimi” la EURO 2024

România continuă să fie „la mâna ei” în încercarea de a obţine calificarea în optimile de finală. În cazul unei victorii cu Slovacia, tricolorii sunt siguri de clasarea pe unul dintre primele două locuri din Grupa E.

Tricolorii sunt siguri de accederea în fazele eliminatorii şi în cazul unui rezultat de egalitate cu Slovacia. Golaverajul îi ajută pe jucătorii lui Edi Iordănescu, care nu pot ajunge pe ultimul loc. În schimb, calculele se complică dacă România pierde şi cu Slovacia. Naţionala noastră rămâne cu trei puncte şi are nevoie ca Belgia să învingă Ucraina în ultima etapă. Mai are nevoie de rezultate favorabile şi în cel puţin două dintre celelalte grupe. Patru dintre cele şase echipe care se vor clasa pe locul 3 obţin calificarea. Principalul criteriu de departajare este numărul de puncte, după care golaverajul, golurile marcate şi victoriile. Astfel, România va avea nevoie ca în alte două grupe să fie naţionale clasate pe locul 3 cu cel mult trei puncte, dar un golaveraj inferior. Această situaţie se poate înregistra în Grupa A, dacă Scoţia nu o învinge pe Ungaria. În Grupa B, tricolorii ar avea nevoie ca Spania şi Italia să nu piardă. La fel şi în Grupa F, acolo unde Portugalia trebuie să nu cedeze cu Georgia. România poate primi un ajutor uriaş şi din Grupa C de la EURO 2024, acolo unde orice rezultat de egalitate înseamnă că echipa clasată pe locul 3 nu poate avea mai mult de trei puncte.