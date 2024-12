Adrian Șut, prima reacție după ratarea uriașă din Hoffenheim - FCSB 0-0: "Am vrut să dau sub bară!" - Antena Sport

Adrian Șut, prima reacție după ratarea uriașă din Hoffenheim – FCSB 0-0: „Am vrut să dau sub bară!”

Adrian Șut, în Hoffenheim - FCSB 0-0 / Profimedia Mijlocașul Adrian Șut a oferit prima reacție după ratarea uriașă din Hoffenheim – FCSB 0-0. Jucătorul campioanei a vorbit deschis, la interviul de la finalul partidei. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În minutul 37 al partidei, Adrian Șut a primit o pasă excelentă de la Darius Olaru și a ajuns într-o situație de 1 contra 1 cu Baumann, portarul gazdelor. Totuși, mijlocașul campioanei a șutat fix în goalkeeper, irosind astfel o ocazie uriașă. Ce a spus Adrian Șut, după ratarea uriașă din Hoffenheim – FCSB 0-0 După meci, Adrian Șut a analizat prestația roș-albaștrilor și a ținut să își ceară scuze pentru ratarea uriașă din prima repriză. Totodată, mijlocașul campioanei a avut un mesaj și despre fanii FCSB-ului, care s-au aflat în tribunele stadionului celor de la Hoffenheim. Șut a recunoscut că nu se aștepta ca echipa antrenată de Elias Charalambous să aibă parte de o asemenea susținere în Germania. „A fost o partidă dificilă, un adversar foarte bun. Ne bucurăm pentru egal, dar ne pare și rău pentru că am avut ocazii, puteam să câștigăm acest meci. Reclamă

M-am simțit bine azi, am încercat să dau tot ce am mai bun. Sunt fericit că am putut să joc.

Vlad Chiricheș mă ajută foarte mult, este un jucător incredibil, comunică foarte bine pe teren. Mă ajută și el, îl ajut și eu.

(n.r. despre ratarea uriașă) Am ajuns acolo, am vrut să dau sub bară, dar nu mi-a ieșit execuția. Îmi pare rău.

Este ceva frumos, ceva important pentru noi, pentru colegii mei. La început nimeni nu ne dădea șanse, poate nici noi nu credeam. Am muncit la fiecare antrenament, iar când a venit meciul am făcut o figură frumoasă. Vorbeam cu Darius Olaru înainte de meci, se cânta România, România, am mai întâlnit asta la EURO. Suntem o echipă mare, o echipă iubită, dar nu mă așteptam să fie atât de multă lume. A fost începutul mai dificil, dar pe noi ne avantajează să jucăm din 3 în 3 zile. Mă bucur că putem face față pe toate fronturile. Antrenorii au pregătit foarte bine această partidă. Ne bucurăm. Noi dăm tot ce avem mai bun, punem inimă în teren. Așa poți face față oricărui adversar”, a spus Adrian Șut, la digisport.ro. Hoffenheim – FCSB 0-0 Echipa bucureşteană FCSB a încheiat la egalitate joi seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia germană Hoffenheim, în a şasea etapă din Europa League. În faţa a aproape 10.000 de suporteri români, cu Daniel Popa în locul suspendatului Bîrligea şi cu Vlad Chiricheş mutat din nou în linia de mijloc bucureştenii au avut emoţii în minutul 2 al meciului de la Hoffenheim, la şutul lui Bruun Larsen, şi au dat replica în minutul 11, cu şutul trimis de Chiricheş, notează news.ro. Miculescu a ratat în minutul 27, când mingea trimisă de el cu o lovitură de cap a ajuns în braţele portarului Baumann. Şut a trecut pe lângă gol în minutul 36, când a ratat o ocazie uriaşă, singur cu portarul. Stach a şutat din careu, peste poartă, în minutul 66, pentru ca Târnovanu să intervină excelent în minutul 69 în faţa lui Moerstedt.

Baba Alhassan a reluat din voleu în minutul 88, însă Baumann a scos de sub bară şi meciul s-a terminat 0-0, FCSB a ajuns la 11 puncte în clasament, unde ocupă poziţia a şaptea.

Cum au arătat echipele de start:

HOFFENHEIM: Baumann – Kaderabek, Chaves (Akpoguma 64), Nsoki, D. Jurasek (Prass 79) – Stach, Samassekou – Bruun Larsen (Tabakovic 72), Kramaric, Bischof (Geiger 64) – Hlozek (Moerstedt 46). ANTRENOR: Christian Ilzer

FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Dawa, M. Popescu, Radunovic – Chiricheş, Şut – Miculescu, Olaru (M. Toma 90+3), Fl. Tănase – D. Popa (Baba Alhassan 64). ANTRENOR: Elias Charalambous

