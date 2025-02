Andrei Gheorghiţă, debut de vis în Europa League. Gol la doar 5 minute după ce a intrat pe teren - Antena Sport

Andrei Gheorghiţă, debut de vis în Europa League | Captură Digisport Andrei Gheorghiţă a avut un debut de vis în Europa League. Jucătorul transferat de la Poli Iaşi în această iarnă a marcat la 5 minute după ce a fost introdus pe teren. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Andrei Gheorghiţă a avut parte de un debut de vis la Europa League. La doar 5 minute după ce a intrat pe teren, Andrei Gheorghiţă a reuşit să marcheze. Andrei Gheorghiţă, debut de vis în Europa League Atacantul celor de la FCSB a marcat cu o execuţie din interiorul careului. Mingea a ajuns la Gheorghiţă după ce şutul lui Tănase a fost blocat de fundaşii celor de la PAOK. Acesta a fost al doilea meci al lui Gheorghiţă la FCSB. Mihai Stoica, uluit de discursul lui Andrei Gheorghiţă când a fost întrebat de Rapid Mihai Stoica a rămas uluit după ce a auzit discursul lui Andrei Gheorghiţă. Noul transfer al campioanei a crescut în Giuleşti şi chiar a mers la meciurile Rapidului. Gheorghiţă a spus că este o onoare că a ajuns la campioana României şi că va da totul pe teren pentru FCSB. Mihai Stoica s-a declarat uimit de discursul tânărului jucător. Reclamă

„Rar mi-a fost dat să ascult un asemenea discurs, uluitor a fost, un fotbalist care să vorbească cu atât conţinut, cu un răspuns atât de tăios de a închis gura tuturor celor care ar mai putea să-l întrebe vreodată cu e cu Rapidul.

A spus băiatul clar <<Dacă m-am născut acolo, cu cine să ţin?>>. Asta era atunci, acum e altceva, joc la… Excelent a vorbit. Am crezut că e de pe la Oradea, că ştiu că jucase la Luceafărul Oradea şi mă interesasem pe acolo cum a fost, dar am văzut relaţia pe care o are cu Octavian Popescu, că au jucat amândoi la Regal.

Aia a fost o generaţie formidabilă la Regal, cu Gheorghiţă, Octavian Popescu, Perianu, Drăguşin. E ceva… Mare lucru!”, a spus Mihai Stoica la primasport.ro.