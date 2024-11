"Ar fi bine să nu mai întrebaţi asta!" Ce l-a enervat pe Elias Charalambous, înainte de FCSB - Midtjylland - Antena Sport

Ce l-a enervat pe Elias Charalambous, înainte de FCSB - Midtjylland Ce l-a enervat pe Elias Charalambous, înainte de FCSB - Midtjylland/ AntenaSport Elias Charalambous a fost enervat de o întrebare care i-a fost adresată, la conferinţa de presă dinaintea partidei FCSB – Midtjylland. Antrenorul roş-albaştrilor a oferit un răspuns acid, atunci când i-a fost amintită înfrângerea categorică suferită de campioni cu Rangers. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ FCSB se pregăteşte de duelul cu Midtjylland, din a patra rundă a grupei de Europa League. Duelul campioanei se va disputa joi, de la ora 19:45, pe Arena Naţională. Ce l-a enervat pe Elias Charalambous, înainte de FCSB – Midtjylland Elias Charalambous a declarat că ar trebui să nu mai fie întrebat despre de eşecurile suferite de FCSB, şi să se pună accent şi pe victoriile obţinute de campioni. Antrenorul cipriot a fost deranjat că jurnaliştii prezenţi la conferinţa de presă i-au amintit de eşecul cu Rangers. „Un meci ca acesta se poate întâmpla. Bineînțeles că am vrea să câștigăm toate meciurile, dar nu este posibil. Sper că vom schimba impresia, dar repet, nu cred că trebuie să vorbim despre acel meci pierdut pentru că am și obținut două victorii mari în Europa League. Cred că e mai bine să mă întrebați uneori despre victorii, nu numai despre înfrângeri”, a declarat Elias Charalambous, la conferinţa de presă. Totodată, Charalambous se aşteaptă ca duelul cu Midtjylland să fie unul extrem de dificil, subliniind că danezii sunt pe primul loc în campionat. Cipriotul a transmis şi că Octavian Popescu este apt pentru confruntarea din Europa League. Reclamă

„Știm foarte bine că Midtjylland este lider în Danemarca, iar asta spune multe. Știm cât de greu este campionatul din Danemarca. Un singur rezultat nu ne spune nimic în fotbal. Am văzut meciul cu Brondby, am analizat Midtjylland și știm că ne așteaptă un meci foarte greu. Jucăm acasă, jucătorii sunt motivați. Am jucat foarte bine cu excepția ultimului meci din Europa League și știm că aceste 3 puncte vor fi foarte importante pentru viitor. Vom da tot ce avem mai bun pentru victorie.

Tavi Popescu este pregătit sută la sută. Olaru va absenta de la acest joc, vom vedea care va fi situația pentru următorul meci. Ceilalți jucători sunt ok.

Vrem să câștigăm mâine pentru că știm foarte bine că 3 puncte ne-ar crește foarte mult șansele la calificare. Suntem pregătiți sută la sută pentru a da totul mâine pentru victorie. Așteptăm și sprijinul fanilor, ora meciului este bună, vremea cred că va fi bună, deci sunt sigur că suporterii vor fi lângă noi”, a mai spus Elias Charalambous.

Adrian Şut, mesaj războinic înainte de FCSB – Midtjylland Adrian Şut a transmis un mesaj războinic, înainte de FCSB – Midtjylland. Mijlocaşul campioanei s-a declarat convins de faptul că roş-albaştrii îi pot învinge pe danezi, în grupa de Europa League. „Va fi o partidă dificilă, i-am analizat şi am văzut că sunt o echipă bună. Dar cred că dacă vom respecta ce am stabilit, vom reuşi să luăm cele trei puncte şi vom fi cu un pas mai aproape de obiectivul nostru. Cu siguranţă vor încerca să şteargă ruşinea, vor veni motivaţi. Dar şi noi vom fi motivaţi, suntem pregătiţi să dăm totul în acest meci, nu ne uităm la rezultatele lor. Cred că suntem greu de învins şi acasă, şi afară, atât timp cât suntem toţi montaţi, suntem greu de învins. Cred că în toate meciurile vrem să jucăm 100%, în unele poate nu ne iese, dar în Europa am arătat foarte bine, am ţinut de rezultat. (N.r. Ultimele patru meciuri cu danezii nu au fost bune, cu Nordsjaelland şi Silkeborg) Nu cred că e un complex, au fost unele rezultate care nu au fost în favoarea noastră. Suntem mai maturi faţă de sezoanele trecute”, a declarat Adrian Şut, la conferinţa de presă.

