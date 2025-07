Dan Petrescu a răbufnit după calificarea CFR-ului: "N-am mai văzut asta de când antrenez" - Antena Sport

CFR Cluj s-a calificat joi seara în turul al doilea preliminar din Europa League, după ce a trecut cu 3-0 la general de Paksi. Victoria “feroviarilor” din Gruia a decis soarta “dublei” care o trimite pe trupa lui Dan Petrescu spre un duel cu Lugano, o echipă solidă din fotbalul elveţian.

După meci, antrenorul ardelenilor a abordat mai multe subiecte la interviul acordat presei, printre care situaţia rarisimă cu cei doi accidentaţi, viitorul adversar, Alin Fică şi Louis Munteanu.

Dan Petrescu, stupefiat de accidentările suferite de Emerllahu şi Kamara

După doar 15 minute de joc, CFR Cluj a pierdut doi oameni extrem de importanţi din cauza unor accidentări, respectiv Emerllahu şi Kamara. După această situaţie, Dan Petrescu a recunoscut că nu a văzut niciodată un asemenea caz şi a dat de înţeles că pentru fotbalistul liberian s-a încheiat sezonul.

În plus, “Bursucul” a ţinut să îl remarce pe Alin Fică, cel care a intrat pe teren şi a deschis scorul cu o reuşită superbă. Nu în ultimul rând, Petrescu a explicat de ce “dubla” cu Lugano va fi dificilă, dar şi de ce o posibilă înlocuire a lui Louis Munteanu va fi greu de realizat, în eventualitatea în care golgheterul Ligii 1 va pleca în vară.

“Cred că scorul nu arată ce a fost pe teren. Am spus, Paksi era neînvinsă în Europa în deplasare, s-a văzut de ce şi astăzi. Ce ni s-a întâmplat nouă nu am văzut în fotbal de când antrenez. Doi jucători să pierzi în primele 15 minute. Kamara cred că a pierdut tot sezonul, mi-au zis că are fractură.