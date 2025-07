Louis Munteanu, anunţ despre viitorul lui după ce a revenit cu gol la CFR Cluj: "Nu mă interesează vorbele" - Antena Sport

Louis Munteanu a făcut un anunţ despre viitorul lui, după ce a revenit cu gol la CFR Cluj. El a bifat primele minute din acest sezon în returul cu Paksi, câştigat de clujeni cu 3-0.

CFR Cluj a reuşit să se califice în turul doi preliminar din Europa League, după succesul cu Paksi. Alin Fică, Louis Munteanu şi Karlo Muhar au marcat pentru echipa lui Dan Petrescu.

Louis Munteanu, anunţ despre viitorul lui după ce a revenit cu gol la CFR Cluj

După ce Neluţu Varga a anunţat că-l va vinde pe Louis Munteanu pe o sumă record pentru fotbalul românesc, de 18 milioane de euro, atacantul a dat cărţile pe faţă. El a dat de înţeles că va rămâne la CFR Cluj şi pentru duelul cu Lugano, din turul secund preliminar din Europa League.

Munteanu şi-a exprimat dragostea faţă de clubul din Gruia şi a subliniat că despre viitorul lui ar trebui întrebat patronul echipei.

“Mă bucur că am revenit în mare stil, mă bucur pentru victorie, pentru cele trei goluri, şi cel mai important, cum îi place şi lui Mister, că nu am primit. S-a văzut în prima repriză că au calitate, dar nu erau peste noi, mă bucur că ne-am calificat, am fost echipa mai bună, urmează un meci foarte greu.